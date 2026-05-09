【藝週末．藝週推薦展覽】走進故宮邂逅神獸─ 「神獸再現──文物中的奇幻生物」特展

故宮北院變身神獸樂園，文物左起雲龍仙鶴觚形瓶、仙鶴、仿定窯白瓷天雞尊、天雞尊、鳩車尊。

文．攝影／記者凌美雪

故宮南院超人氣特展「神獸現形」，今年移師北院，以「神獸再現」重新策畫展出，分別以「神獸長什麼樣子」、「神獸是什麼地位」、「神獸有什麼特殊能力」、「神獸出現在哪裡」等4大主軸，從追溯經典來源出發，領略古代藝術家如何僅憑文字記錄或口耳相傳，將奇幻生物具象化。

展覽內容聚焦東亞文化圈為主的文物，時間橫跨上古先秦至近現代，展件類型則從器物、書畫延伸至日常家居陳設。共展出133組件（部分文物分前、後期展出），像極「神獸樂園」，帶人探索隱身於故宮院藏品的奇幻生物。展期至8月30日。

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成對的石製或銅製獅子多立於重要建築的門口，抵抗邪惡入侵。公獅腳下踩彩球，母獅腳下則是小獅嬉戲。

生活中總是可見到來自世界各地的可愛動物，有些自古被賦予神話傳說或民俗信仰功能，是有「神」力的「獸」，比如搗藥的兔子、老虎、風獅、烏龜、蟾蜍；但有些傳說中的「神獸」，似乎多半是靠想像「畫」出來，比如龍、麒麟、鳳凰等；還有些讓人意想不到的成語，竟與奇怪的動物有關，比如「獨占鰲頭」、「睚眥必報」，是不是充滿「神」奇？

如同故宮院長蕭宗煌所說，自古以來人類對未知的宇宙與大自然產生敬畏之心，神獸即來自於對動物的不同理解和想像，從口耳傳說、圖騰描繪、形貌轉化，再加上宗教信仰的影響，逐漸衍生出許多不同形態樣貌及具有特別意義的神獸。

關於神獸的形象與意涵，「神獸再現──文物中的奇幻生物」策展人故宮南院處助理研究員王健宇指出，有些神獸源自現實動物，透過突顯特徵賦予神聖象徵；也有結合不同動物特質的「跨物種」複合生物，如半人半獸。在神話與信仰體系中，神獸既是神祇的象徵與坐騎，也用以辨識神明的職掌地位；而在志怪傳說中，力量強大的神獸則被視為守護神。

古人也將對命運的祈願寄託於神獸，賦予祂們避邪、招財、祈福、長壽與招運等能力，因此，也廣泛出現在各類藝術品或生活器物中，從宮殿屋脊裝飾、廟宇門前石獅到瓷器或織品紋樣，反映人們對平安與美好生活的期盼。

故宮神獸動物園 有趣的冷知識

想像畫為真實，鳳凰竟是雞頭與龜背合體

有些神獸現實就是沒見過！比如至今人們都喜愛取其吉祥、尊貴寓意的「龍」、「鳳凰」與「麒麟」。尤其在傳統文化中常和龍放在一起的鳳凰，分別代表皇帝與皇后，因此有「龍鳳呈祥」、「龍飛鳳舞」等成語。

（1）〈清 戴洪 鳳凰祥雲〉

其中最有趣的應是〈清 戴洪 鳳凰祥雲〉（1），雖然乍看像鳥，卻是一種由雞頭、蛇脖子、龜背、魚尾等，不同動物身體部位組合的幻想生物，加上羽毛上的5種色彩、高6尺等特徵，都顯示出「鳳凰」的不平凡。

（2）〈清 麟之趾〉

至於神話中的「麒麟」，據傳只有在天下太平或聖人在世時才會出現；還與白虎、朱雀、玄武同列「四靈」。《詩經》中描繪「麒麟」是一種身體像小鹿，尾巴像牛，頭上有一隻角的生物。而在〈清 麟之趾〉（2）中，麒麟身上有鱗片，自帶「火紋」，是比較晚出現的麒麟形象。據說麒麟很少被用為座騎，但台史博典藏有日治至戰後初期交趾陶〈武將騎麒麟〉（3），可能來自工匠自己的想像創作。

（3）〈武將騎麒麟〉

是人還是獸？

（4）〈伏羲、女媧〉

有時人的形象會與動物結合，比如傳說中創造人類的「女媧」，與「伏羲」是兄妹，但在東漢〈伏羲、女媧〉（4）拓本中，是人首、蛇身或龍身，伏羲手抬太陽、女媧抬月亮，互為陰陽。人獸結合的形象，象徵古人對大自然的敬畏，以及對創世神祈的想像。

（5）〈青花加彩猴王〉

《西遊記》裡面的「孫悟空」，是把動物擬人化的代表作，讓人聯想到印度長篇史詩《羅摩衍那》中的「哈奴曼」，都是英勇護主。而這件15世紀的越南〈青花加彩猴王〉（5），高跪、手捧瓶子仰望，雖是猴子造型，但姿態、衣著均與人無異，紋飾設計以青花為底，又於其上描金加彩，顯得價值非凡，且配戴武器，顯示吉祥與護持的寓意。

藏文《龍藏經》經板插圖眾多神獸

此次展覽有不少藏文《龍藏經》的經板插圖，因為有許多神祇常有動物形象，或是原為動物，後升格為神祇護佑眾生。比如〈五部金翅鳥〉（6）中，每尊金翅鳥都有一條蛇（龍王）被祂雙腿踩踏、左手拉扯，頭部被吞噬於鳥喙內，反映金翅鳥與蛇為宿敵的形象。

（6）〈五部金翅鳥〉

藏傳佛教中，金翅鳥被發展出許多法門；這件《龍藏經》下內經板，則以密教的五部思想來編組，描繪5種金翅鳥，分別是佛陀金翅鳥（佛部，白膚，中央，持法輪）、金剛金翅鳥（金剛部，藍膚，東方，持金剛杵）、蓮花金翅鳥（蓮花部，紅膚，西方，持蓮花）、珍寶金翅鳥（寶部，黃膚，南方，持寶珠）、事業金翅鳥（事業部，綠膚，北方，持劍）。

奇怪的成語典故

聽過成語「睚眥必報」，但或許沒想到「睚眥」居然也是神獸。「龍生九子不成龍，各有所好」。據明代李東陽《懷麓堂集》描述，九子分別是囚牛、睚眥、嘲風、蒲牢、狻猊、霸上、狴犴、負屭、螭吻，各具不同性格，因此出現在不同的器物或建築裝飾上。

（7）〈刀〉

「睚眥必報」最早出現在《史記．范雎傳》，形容氣量狹小，小事也會報復。傳說「睚眥」面貌兇怒、驍勇善鬥，因此做為武器柄上的裝飾，如這件明代的玉〈刀〉（7），刀刃從「睚眥」口中穿出，面貌猙獰。

（8）〈清 魁星點斗盆景〉

另有一個奇怪的成語典故是「獨占鰲頭」，在〈清 魁星點斗盆景〉（8）中，以珍貴的紅色珊瑚雕出魁星，手舉由6顆珍珠和1顆紅寶石所組成的「北斗七星」，紅寶石正意指其為「北斗之首」。魁星的一腳向後揚起，取意「魁星踢斗」（魁字轉化為鬼踢斗），而另一腳似乎站立在一個由碧玉雕刻的龍首上，四周又有花石製作的海浪，可知應是神獸「鰲魚」，魁星站在鰲魚頭上，有「獨占鰲頭」的吉祥寓意。

台灣的虎爺與風獅爺

（9）〈虎爺神像〉

向台史博借件的戰後〈虎爺神像〉（9）造型樸拙可愛，是民間信仰中的動物神，常被安奉於神桌下方，做為神明坐騎或協助傳遞訊息、搬運物品。患腮腺炎的兒童兩頰常腫大異常，俗稱「豬頭皮」，因老虎食豬，民間相傳虎爺具有醫治腮腺炎的神力，又因喜愛小朋友而成為兒童守護神。

（10）〈屋頂風獅爺〉

此外，根據《易經》所寫「雲從龍，風從虎」，可知老虎有操縱風的能力。古代會在屋頂上立一對張大嘴的虎，用以吞噬大風，辟邪消災；又因獅子擁有守護功能，後來便結合獅與虎的形象，變成風獅爺，既祈求家宅平安，也逐漸成為地方的守護象徵。同樣向台史博借件的日治時期〈屋頂風獅爺〉（10），表面釉彩雖已脫落，但張著大口露齒的模樣，還是非常有力量。

人間最愛劉海戲金蟾飄仙氣

（11）〈龜〉

人活在世上，最愛的應該就是多金與長壽吧？因此，烏龜與蟾蜍有幸成為「神獸」。唐朝藥王孫思邈甚至認為烏龜可活1,200歲，能占卜天地的開始和結束，烏龜就被用來象徵長壽。不過，華喦畫烏龜的視角比較特別，《寫生冊》中的〈龜〉（11）伸頸翹首，專注眼神向上凝視，充滿動態感，題字：「上穹象天，下平法地；一息千春，神靈通祕。」可知是一隻長壽的神龜，畫面左下方還幽默鈐印「呵呵一笑」。

（12）〈劉海戲金蟾〉

長壽又有錢自然更好，展品中還有清代石灣窯的〈劉海戲金蟾〉（12）。據傳劉海為宋代仙人，家族長輩當官，但因貪財，死後被變成蟾蜍，歸東海龍王所管。劉海成仙後，到東海用繩子綁錢，像釣魚一樣把蟾蜍釣出來，從此蟾蜍便跟著劉海，不時地吐出錢幣，用來救濟窮人。還有個有趣的典故，因劉海喜歡把額頭的頭髮平剪到跟眉毛切齊，就是現在被稱為「瀏海」的髮型。

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