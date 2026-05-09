【藝術文化】北市國島嶼之歌音樂會 鏟子超人入樂新作島嶼三景世界首演

音樂會指揮張宇安。（北市國提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市立國樂團將於今（9日）晚在中山堂舉辦「島嶼之歌」音樂會，集結旅德指揮家張宇安、鋼琴家盧易之與揚琴名家王玉珏，共同傳遞根植台灣的深情。其中，鋼琴家兼作曲家盧易之將世界首演其融入「鏟子超人」精神的新作《島嶼三景》。

揚琴名家王玉珏。（北市國提供）

盧易之表示，《島嶼三景》創作期間，台灣正經歷颱風災害，尤其花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，對居民與土地造成重大衝擊。他將這份不安與動盪寫進樂譜。其中，第3樂章〈人的力量〉，將「鏟子超人」化為音樂動機，突顯打擊樂器中的「小鑔」，模擬鏟子鏟起淤泥、傾倒泥沙的清脆撞擊聲與勞動節律。鋼琴則以快速動能音群穿梭其間，如同志工在受災地點奔走支援、協力合作的身影。

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鋼琴家兼作曲家盧易之。（北市國提供）

盧易之說，他在光復火車站看到居民穿著族服感謝各界支援的畫面，非常難忘，盼「以音記史」，記錄台灣人在災難中互相扶持的動人精神。北市國團長鄭立彬則表示，台灣是匯聚多元文化、不斷進行交融與再生的島嶼，這場音樂會曲目新穎，將災後重建、環境保育、文化交流等議題，透過動人的音樂語彙傳遞給大眾。

同場音樂會還有揚琴名家王玉珏將演出作曲家鍾耀光的代表作之一《樓蘭女》；另將世界首演作曲家張朝的作品《地球》；還有作曲家盧亮輝的《夏》與陳其鋼的《二黃》協奏曲國樂版。指揮張宇安表示，這場音樂會可以聽見東西擊弦樂器，鋼琴與揚琴的交互展現，一中一西，但都是透過擊打琴弦產生共鳴；而盧易之運用了國樂打擊樂器，鍾耀光的揚琴曲向波斯傳統取經，正呼應台灣這座島嶼上的多元。

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