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【藝術文化】518國際博物館日盛事全台開跑 專題對談與歷史走讀重探文化記憶

2026/05/10 05:30

國家人權博物館為紀念「519白色恐怖記憶日」，舉辦紀念典禮、音樂會、人權市集、講座及重返綠島等系列活動。（記者翁聿煌攝）國家人權博物館為紀念「519白色恐怖記憶日」，舉辦紀念典禮、音樂會、人權市集、講座及重返綠島等系列活動。（記者翁聿煌攝）

〔記者凌美雪、翁聿煌、蔡淑媛、洪瑞琴／綜合報導〕為響應「518國際博物館日」，國內多家博物館陸續推出各項優惠與特別活動，因5月18日為星期一，許多博物館提前自5月16日的週末假期就開放免費參觀，更有許多國家級的博物館，配合館內指標性大展企畫了專題講座或相關活動，值得民眾精選前往；此外，518的隔天是「519白色恐怖記憶日」，國家人權博物館特別規畫系列活動，並串聯全台許多人權館所的展覽或講座，民眾可藉此跟上民主補課的潮流，進行不一樣的博物館體驗。

國立故宮博物院

故宮北院推出「回聲之間：博物館的敘事建構」專題對談。（故宮提供）故宮北院推出「回聲之間：博物館的敘事建構」專題對談。（故宮提供）

故宮北部院區甫於昨（9）日推出「《龍藏經》：皇權．信仰．藝術的盛世交響」特展，以康熙皇帝奉祖母孝莊太皇太后慈諭修造《龍藏經》為起點，為母親節應景，也是《龍藏經》經葉、護經板與全套裝幀配件，於故宮北院首度完整展出。為響應518國際博物館日，故宮北院及南院，於5月16至18日皆免費參觀。

北院配合518活動，同時推出個人語音導覽第2台8折優惠，以及5月18日當日閒居賦、三希堂用餐享95折，故宮晶華用餐享9折優惠。另將於17日下午在第一展覽館B1多媒體放映室舉辦「回聲之間：博物館的敘事建構」專題對談，從公共歷史、典藏詮釋與亞洲文化交流等面向，探討博物館敘事與社會聯結。

南院則呼應今年主題「博物館聯結歧異的世界」，舉辦知識轉譯講座、美學體驗課程、茶席體驗、青少年導覽等系列活動，並與嘉科實中、東石高中合作推出「妙色－青春的創藝視界」展，呈現清代金銀飾件與當代青春視角的對話。（記者凌美雪）

國家人權博物館

國家人權博物館為紀念「519白色恐怖記憶日」，舉辦紀念典禮、音樂會、人權市集、講座及重返綠島等系列活動，並邀全台各地人權館所、人權團體與學術單位，推出展覽、講座、電影放映及走讀行動等多元人權教育推廣活動。5月19日當天全國至少27處不義遺址開放民眾參觀，讓民眾親身走訪各地歷史現場，一同面對歷史創傷，省思民主人權的未來。

自1949年5月19日政府宣布全國戒嚴開始，直到1987年解除戒嚴，期間有無數民眾因為言論、思想遭受迫害，在政治受難者及民間團體的長期倡議下，行政院於去年核定每年5月19日為「白色恐怖記憶日」，以「紀念、不放假」方式，盼台灣社會記取威權統治與白色恐怖的教訓。

人權館將於19日在白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行「519白色恐怖記憶日典禮」，邀政治受難者家屬親臨分享生命故事，並透過表演藝術回顧威權時期的記憶與創傷，向犧牲者致上最高敬意。

園區亦同步舉辦「人權市集」，邀集人權組織、團體、出版社及文史工作者共同參與，讓人權議題走入公共生活。晚間則在台北生技園區多功能廳舉辦紀念音樂會，由知名小提琴家胡乃元帶領Taiwan Connection弦樂四重奏演出。（記者翁聿煌）

國立台灣美術館

參加國美館「交錯的相會」系列活動有機會獲得獨家小禮物。（國美館提供）參加國美館「交錯的相會」系列活動有機會獲得獨家小禮物。（國美館提供）

回應518國際博物館日主題，國美館推出「交錯的相會」系列活動，透過活動探討公共美術館做為不同世代及文化交會的場域，與科博館、中醫大立夫中醫藥博物館、亞美館合作，策畫「拾美。無界」串聯活動，邀請大小朋友到館體驗。

國美館系列活動包含主題變裝、主題導覽、家庭導覽、手作體驗等，前導活動「交錯時空的相會:摩登年代」昨（9）日登場，與台中市立古蹟聚奎居合作，精選符合1930年代的服飾供民眾租用，邀請民眾化身摩登男女與典藏畫作中的人物相會。

16日推出主題導覽「交錯時空的相會: 摩登1930」及家庭導覽「小手拉大手X一層一層的相遇」；17日「交錯時空的相會：追憶復古美麗」以當期展出作品林玉山的「故園追憶」發想，描繪畫家故鄉景致，以寫實手法記下台灣農村景貌，活動與立夫中醫藥博物館合作，帶領觀眾製作專屬美顏涼茶。

國美館今年特於518週一當日開館，將於戶外空間舉辦蠟染活動，以「台灣多元日常的紋樣」為題，從當期展覽黃水文作品、具有南國地方色彩的「南國初夏」出發，帶領觀眾創作印尼蠟染杯墊。（記者蔡淑媛）

【藝術文化】518國際博物館日盛事全台開跑 專題對談與歷史走讀重探文化記憶國美館與聚奎居合作博館物日活動「交錯時空的相會：摩登年代」9日先登場，活動邀請民眾換上復古服裝與作品對話。
（國美館提供）

國立台灣歷史博物館

台史博即日起至18日推出系列活動，並在5月16至18日開放免費入館，邀民眾透過展覽、講座與互動體驗，深入認識台灣多元文化。

人氣戲劇導覽《戲遊時光：小人物說歷史》昨起登場兩天，以生動演出引領觀眾走入歷史。今（10）日配合「亞洲在場：台灣與亞洲運動會」特展，邀1966年曼谷亞運10項全能金牌得主吳阿民，與策展人、成大歷史系副教授謝仕淵對談，從個人經歷延伸至台灣運動發展脈絡。

【藝術文化】518國際博物館日盛事全台開跑 專題對談與歷史走讀重探文化記憶5月10日邀請1966年於曼谷亞運勇奪「十項全能」金牌的吳阿民，與成功大學歷史系副教授謝仕淵進行深度對談。
（台史博提供）

16日安排多元文化體驗，由教練廖典英與選手示範中亞傳統摔角「克拉術」，展現跨文化體育魅力；同日下午在全美戲院舉辦4K數位修復發表會，放映《幸福的農民》等影像，重現歷史記憶。

18日除「信風基隆KEELUNG 400 Mail Art」特展開幕外，也邀請國寶唐美雲演出，帶來精緻傳統戲曲，以及互動導覽《戲遊時光：時代迴聲》。另配合文化幣活動，5月15日起至月底入館集章可兌換好禮，提升年輕族群參與度。（記者洪瑞琴）

台史博特展「亞洲在場：台灣與亞洲運動會」，重現台灣之光。（記者洪瑞琴攝）台史博特展「亞洲在場：台灣與亞洲運動會」，重現台灣之光。（記者洪瑞琴攝）

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