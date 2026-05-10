【藝術文化】518國際博物館日盛事全台開跑 專題對談與歷史走讀重探文化記憶

國家人權博物館為紀念「519白色恐怖記憶日」，舉辦紀念典禮、音樂會、人權市集、講座及重返綠島等系列活動。（記者翁聿煌攝）

〔記者凌美雪、翁聿煌、蔡淑媛、洪瑞琴／綜合報導〕為響應「518國際博物館日」，國內多家博物館陸續推出各項優惠與特別活動，因5月18日為星期一，許多博物館提前自5月16日的週末假期就開放免費參觀，更有許多國家級的博物館，配合館內指標性大展企畫了專題講座或相關活動，值得民眾精選前往；此外，518的隔天是「519白色恐怖記憶日」，國家人權博物館特別規畫系列活動，並串聯全台許多人權館所的展覽或講座，民眾可藉此跟上民主補課的潮流，進行不一樣的博物館體驗。

國立故宮博物院

故宮北院推出「回聲之間：博物館的敘事建構」專題對談。（故宮提供）

故宮北部院區甫於昨（9）日推出「《龍藏經》：皇權．信仰．藝術的盛世交響」特展，以康熙皇帝奉祖母孝莊太皇太后慈諭修造《龍藏經》為起點，為母親節應景，也是《龍藏經》經葉、護經板與全套裝幀配件，於故宮北院首度完整展出。為響應518國際博物館日，故宮北院及南院，於5月16至18日皆免費參觀。

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北院配合518活動，同時推出個人語音導覽第2台8折優惠，以及5月18日當日閒居賦、三希堂用餐享95折，故宮晶華用餐享9折優惠。另將於17日下午在第一展覽館B1多媒體放映室舉辦「回聲之間：博物館的敘事建構」專題對談，從公共歷史、典藏詮釋與亞洲文化交流等面向，探討博物館敘事與社會聯結。

南院則呼應今年主題「博物館聯結歧異的世界」，舉辦知識轉譯講座、美學體驗課程、茶席體驗、青少年導覽等系列活動，並與嘉科實中、東石高中合作推出「妙色－青春的創藝視界」展，呈現清代金銀飾件與當代青春視角的對話。（記者凌美雪）

國家人權博物館

國家人權博物館為紀念「519白色恐怖記憶日」，舉辦紀念典禮、音樂會、人權市集、講座及重返綠島等系列活動，並邀全台各地人權館所、人權團體與學術單位，推出展覽、講座、電影放映及走讀行動等多元人權教育推廣活動。5月19日當天全國至少27處不義遺址開放民眾參觀，讓民眾親身走訪各地歷史現場，一同面對歷史創傷，省思民主人權的未來。

自1949年5月19日政府宣布全國戒嚴開始，直到1987年解除戒嚴，期間有無數民眾因為言論、思想遭受迫害，在政治受難者及民間團體的長期倡議下，行政院於去年核定每年5月19日為「白色恐怖記憶日」，以「紀念、不放假」方式，盼台灣社會記取威權統治與白色恐怖的教訓。

人權館將於19日在白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行「519白色恐怖記憶日典禮」，邀政治受難者家屬親臨分享生命故事，並透過表演藝術回顧威權時期的記憶與創傷，向犧牲者致上最高敬意。

園區亦同步舉辦「人權市集」，邀集人權組織、團體、出版社及文史工作者共同參與，讓人權議題走入公共生活。晚間則在台北生技園區多功能廳舉辦紀念音樂會，由知名小提琴家胡乃元帶領Taiwan Connection弦樂四重奏演出。（記者翁聿煌）

國立台灣美術館

參加國美館「交錯的相會」系列活動有機會獲得獨家小禮物。（國美館提供）

回應518國際博物館日主題，國美館推出「交錯的相會」系列活動，透過活動探討公共美術館做為不同世代及文化交會的場域，與科博館、中醫大立夫中醫藥博物館、亞美館合作，策畫「拾美。無界」串聯活動，邀請大小朋友到館體驗。

國美館系列活動包含主題變裝、主題導覽、家庭導覽、手作體驗等，前導活動「交錯時空的相會:摩登年代」昨（9）日登場，與台中市立古蹟聚奎居合作，精選符合1930年代的服飾供民眾租用，邀請民眾化身摩登男女與典藏畫作中的人物相會。

16日推出主題導覽「交錯時空的相會: 摩登1930」及家庭導覽「小手拉大手X一層一層的相遇」；17日「交錯時空的相會：追憶復古美麗」以當期展出作品林玉山的「故園追憶」發想，描繪畫家故鄉景致，以寫實手法記下台灣農村景貌，活動與立夫中醫藥博物館合作，帶領觀眾製作專屬美顏涼茶。

國美館今年特於518週一當日開館，將於戶外空間舉辦蠟染活動，以「台灣多元日常的紋樣」為題，從當期展覽黃水文作品、具有南國地方色彩的「南國初夏」出發，帶領觀眾創作印尼蠟染杯墊。（記者蔡淑媛）

國美館與聚奎居合作博館物日活動「交錯時空的相會：摩登年代」9日先登場，活動邀請民眾換上復古服裝與作品對話。

（國美館提供）

國立台灣歷史博物館

台史博即日起至18日推出系列活動，並在5月16至18日開放免費入館，邀民眾透過展覽、講座與互動體驗，深入認識台灣多元文化。

人氣戲劇導覽《戲遊時光：小人物說歷史》昨起登場兩天，以生動演出引領觀眾走入歷史。今（10）日配合「亞洲在場：台灣與亞洲運動會」特展，邀1966年曼谷亞運10項全能金牌得主吳阿民，與策展人、成大歷史系副教授謝仕淵對談，從個人經歷延伸至台灣運動發展脈絡。

5月10日邀請1966年於曼谷亞運勇奪「十項全能」金牌的吳阿民，與成功大學歷史系副教授謝仕淵進行深度對談。

（台史博提供）

16日安排多元文化體驗，由教練廖典英與選手示範中亞傳統摔角「克拉術」，展現跨文化體育魅力；同日下午在全美戲院舉辦4K數位修復發表會，放映《幸福的農民》等影像，重現歷史記憶。

18日除「信風基隆KEELUNG 400 Mail Art」特展開幕外，也邀請國寶唐美雲演出，帶來精緻傳統戲曲，以及互動導覽《戲遊時光：時代迴聲》。另配合文化幣活動，5月15日起至月底入館集章可兌換好禮，提升年輕族群參與度。（記者洪瑞琴）

台史博特展「亞洲在場：台灣與亞洲運動會」，重現台灣之光。（記者洪瑞琴攝）

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