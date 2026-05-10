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【家庭plus．徵文大拼盤】媽媽超人 無人能比

2026/05/10 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

「為母則強」，媽媽要是發揮威力，大家都得站一邊，那麼今天母親節，大家一定要好好取悅母親大人……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈捍衛戰士〉千萬別惹孩子他媽

文／朱家賢（新北市）

週六午後的公園，我正坐在長椅上滑手機，突然聽到沙坑那頭傳來兒子委屈的哭聲。趕過去一看，是一個比他高半顆頭的大孩子正拽著兒子的鏟子不放，嘴裡還嚷著：「這我的，走開！」

看對方家長只顧滑手機，我反射性地拍拍兒子說：「算了，先給哥哥玩，我們去溜滑梯。」就在我打算拉走兒子「息事寧人」時，老婆動了。

她沒有絲毫退縮，直接跨步擋在那個小惡霸面前。那一刻，她溫柔的氣息全消，取而代之的是一種讓人不寒而慄的威嚴。她盯著那個孩子，語氣沉穩卻充滿力量：「把玩具還給弟弟。」

對方的家長終於抬頭，有些尷尬地想過來辯解，老婆卻不給對方模糊焦點的機會，條理清晰地指出「尊重」與「先後順序」的重要。那一刻，我看著她平時提重物會喊累的纖弱背影，此刻竟像一座擋住暴風雨的山，為了孩子，能隨時換上戰袍，化身成守護正義的戰士。

看著兒子崇拜地牽起媽媽的手，我才驚覺，那種「為母則強」的帥氣，真的讓袖手旁觀的我，打從心底佩服。

〈全部掌握〉做了壞事 一眼就看穿

文／維東（台中市）

我的母親會讀心。小時候只要我做壞事、說了謊，母親總能立刻察覺，把我所有想藏起來的念頭，一一翻出來攤在陽光底下。

母親常說，眼睛是靈魂之窗，只要看著我的眼睛，就能讀懂我的心。努力認真當個好孩子，眼神就能閃閃發亮，反之則會黯淡無光。長大後，回想起這件事情的我，問起母親，在茫然地愣了片刻後，母親便放聲笑了出來。

原來小時候的我，是一個喜怒都形於色的孩子，會被自己的表情所出賣。母親一看我臉上浮現羞愧，就知道我做了壞事，再稍加誘導一下，我就會像倒豆子一般，把全部的壞事劈哩啪啦一古腦兒全說出來。

得知真相的我，不禁對自己的天真感到好笑，但不可否認的是，從小到大，我就是因為希望自己的眼神能閃閃發光，而去努力向上，達到母親的期望。

或許母親真的會讀心。她讀懂的，從來不是我那些小時候的小打小鬧，而是看見那個尚未長成的我，並始終相信，我終有一天會成為如今這般成長茁壯的模樣。

〈老公慘了〉生產意志力 產後等復仇

文／江宜貞（新北市）

孩子滿週數催生那天，我身上插滿了各種管子：手背的點滴、背後的無痛分娩導管，臉上還扣著讓人窒息的氧氣面罩。護理師定時過來扎手指測血糖，針刺的痛感密集而煩躁。那時的我只要稍微動一下，全身的管路就像在拉扯神經，痛得我動彈不得。

在這種極度狼狽與痛苦的時刻，轉頭一看，老公雖然「陪」在旁邊，卻顯得無比礙眼，甚至在我不舒服到極點時，他還能打瞌睡。看著他那副毫無痛感、甚至還帶點優哉的模樣，我心裡瞬間燃起一把火。

我忍著脊椎的痛與呼吸的沉重，心裡翻了無數個白眼：我在這裡像個被改裝的鋼鐵人一樣受苦受難，你居然在那邊無所事事？那一刻，我心底湧現一股前所未有的強悍，不是那種溫柔的母性，而是一種「為了孩子我得撐下去，等我生完一定要好好收拾你」的意志力。

我看著儀器上孩子的心跳，再看看旁邊那個「沒用」的男人，我咬牙撐過每一波陣痛，心裡想著：這場仗老娘自己打，等我下床後，第一件事就是想辦法踹你一腳。

〈關鍵時刻〉制服背後 鋼鐵守護者

文／林莉羚（新北市）

我媽常笑說自己沒辦法為母則強，私底下的她其實個性也有些柔弱，在家看到蟑螂甚至會嚇得躲到一旁，不敢處理。然而，身為一名警察，長期在職場鍛鍊出的冷靜與正義感，卻讓她在關鍵時刻展現出令人佩服的超人面貌。

那次全家人難得聚餐，卻吃到已經變質發酸的料理。當我們客氣向店家反應時，對方不僅沒有道歉，甚至語氣輕佻地暗示我們是存心找碴的奧客，最後更拍桌叫囂要報警處理。溫和吃飯的媽媽此時緩緩站了起來，語氣平穩且堅定地說：「我就是警察。」

那一瞬間，店家的態度一百八十度大轉變。媽媽條理分明地指出消費者的基本權利，那種氣魄瞬間讓混亂的場面平息下來。

那一刻我打從心底佩服眼前的母親。她的強大並非為了欺凌，而是為了在不公義發生的時刻，成為孩子最堅實的後盾。這份震撼教育讓我明白，媽媽的英雄形象不只存在於她穿上制服的崗位上，更存在於她守護家庭、堅持是非的每一個眼神裡。

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