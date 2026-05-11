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【藝術文化】伯恩斯坦《卡迪希》完整在台首演 殷巴爾：在音符中尋找共鳴與希望

2026/05/11 05:30

【藝術文化】伯恩斯坦《卡迪希》完整在台首演 殷巴爾：在音符中尋找共鳴與希望北市交桂冠指揮殷巴爾。
（北市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕TSO台北市立交響樂團桂冠指揮殷巴爾（Eliahu Inbal），將首度在台灣完整呈現美國作曲家暨指揮大師伯恩斯坦（Leonard Bernstein）第3號交響曲《卡迪希》（Kaddish），結合旁白、女高音、合唱與交響樂團，透過戲劇化結構與深刻文本，呈現人類對上帝、信仰與存在意義的終極叩問。

【藝術文化】伯恩斯坦《卡迪希》完整在台首演 殷巴爾：在音符中尋找共鳴與希望美國演員潔伊．雷迪摩爾（左起）擔任旁白講者；義大利女高音薩拉．科托萊琪絲擔綱演唱；北市交團長郭佩瑜表示，伯恩斯坦《卡迪希》將首度完整在台演出。
（北市交提供）

TSO團長郭佩瑜表示，這項規模宏大的計畫其實早於2020年殷巴爾接任首席指揮時便已啟動，中間經歷疫情衝擊與歌手檔期銜接的重重挑戰，終於在今年成功促成首演。這也是繼2008年演出伯恩斯坦《齊徹斯特詩篇》後，TSO時隔18年補齊了這位大師在台灣的猶太音樂圖騰，展現出足以駕馭20世紀大型艱深曲目的音樂能量。

【藝術文化】伯恩斯坦《卡迪希》完整在台首演 殷巴爾：在音符中尋找共鳴與希望北市交時隔18年補齊了伯恩斯坦在台灣的猶太音樂圖騰。
（北市交提供）

《卡迪希》以猶太教哀悼禱文命名，內容極具挑釁性。殷巴爾形容，當朗誦者質問上帝為何讓人類遭受戰爭與苦難時，音樂採用了12音列（12-tone music），表現出強烈的抗爭與激進感，猶如「古典樂中的重金屬搖滾」。然而，當人類在夢中牽起上帝的手、達成共識後，音樂會轉化為更具調性、抒情且充滿靈感的樂章，最終走向愛與和平。

殷巴爾回憶說道，他曾在以色列連續數日旁聽伯恩斯坦親自排練《卡迪希》，讓他掌握了作品最原始、最深刻的詮釋精髓：「這部作品提出的哲學問題對每個人來說都是實際存在的。音樂教我們如何去愛，即便表達了陰暗面，最終總能帶領我們回到和平。」

此次演出由美國演員潔伊．雷迪摩爾（Jaye Ladymore）擔任旁白講者；義大利女高音薩拉．科托萊琪絲（Sara Cortolezzis），則將自己視為與憤怒講者對位的「和平呼喚者」，透過美麗的祈禱文帶回希望。角色與上帝之間有一種「互相依賴」的共生關係，邀請觀眾思考這究竟是掌控一切的錯覺，還是更高層次的信仰。

提供文化協力的「薛智偉坣娜猶台文化交流協會」公關蘇政廷表示，《卡迪希》的核心在於「反思與討論」，這種不斷問「為什麼」的精神，正是猶太文化透過藝術與社會連結的關鍵。殷巴爾則強調，無論觀眾的宗教背景為何，這部作品都能將人與「更高層次的力量」連結，在音符中尋找屬於自己的共鳴與希望。

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