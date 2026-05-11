自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 名家專欄

【自由副刊．你好我吃一點】 朱宥勳／鍾肇政的骨頭

2026/05/11 05:30

◎朱宥勳◎朱宥勳

◎朱宥勳

骨頭通常是不能吃的，但骨頭周邊的東西往往是珍饈。然而鍾肇政筆下的骨頭，卻是兩者的綜合：是不能吃的東西，卻又是必須吃的東西。

綜觀鍾肇政整個寫作生涯，主要是溫暖鄉土的「現實主義」路線。然而，在1960年代中期，他卻寫過一系列陰鬱恐怖的現代主義小說。但他與同時期現代主義者的不同之處，在於強調「土俗加現代」。〈骷髏與沒有數字板的鐘〉便是其中代表：這是一個關於「撿骨」的故事。

敘事者「我」，是一位地方議員的次子。長年以來，「我」渴望父愛，但父親卻極度偏愛長子，造成「我」的創傷。父親死後，長子為博取孝子名聲，建了一座漂亮的新墳。不料，就在撿骨時，土公仔發現屍身腐肉尚未化淨，成為了「蔭屍」。如果要妥善處理，必須由兒子咬一口蔭屍的骨肉。

這應該是〔你好我吃一點〕專欄以來，最可怕的「食物」了。問題是：誰咬呢？讓哥哥去咬，似乎更合人情義理。畢竟父親寵他，開墳撿骨又是他的主意。但體面一世人的哥哥，卻嚇得連連推託。再一次，「我」代替哥哥做了不想做的事：「我跪下了。阿土老人把那根用銀紙包好的骨頭伸過來。〔……〕我咬了一口。軟軟地。」

這是鍾肇政小說生涯裡，最複雜的場景了。表面上，是「我」再一次逆來順受，從而揭穿了哥哥的表裡不一。但我覺得更值得注意的，是這一咬之中，「我」與父親之間的情感張力：透過這一咬，「我」真正盡孝的一人，似乎有情。反過來說，父親欺壓「我」一世，現在「我」卻「生啖其骨」，而且父親不能反抗、哥哥拱手相讓，也完全可以是痛切甜美的復仇。

平心而論，〈骷髏與沒有數字板的鐘〉並不是技藝最純熟的現代主義小說。然而〈骷髏與沒有數字板的鐘〉的最後一咬，卻觸及了微妙縹緲的境界。是愛也是恨，有憤怒也有快意。那是不能吃的骨頭，但竟有如此繁複的滋味……

那便是「土俗加現代」的鍾肇政，才能觸及的。探索人性的深度，與鄉土的文化經驗並不互斥。甚至可以說，現代主義小說的虛無之弊，正可以用鄉土文化來補濟，從而達到真正有意義的深度。鍾肇政這一咬，確實是極有遠見的小說抉擇。●

■【你好我吃一點】隔週週一見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中