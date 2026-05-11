【自由副刊．你好我吃一點】 朱宥勳／鍾肇政的骨頭

◎朱宥勳

◎朱宥勳

骨頭通常是不能吃的，但骨頭周邊的東西往往是珍饈。然而鍾肇政筆下的骨頭，卻是兩者的綜合：是不能吃的東西，卻又是必須吃的東西。

綜觀鍾肇政整個寫作生涯，主要是溫暖鄉土的「現實主義」路線。然而，在1960年代中期，他卻寫過一系列陰鬱恐怖的現代主義小說。但他與同時期現代主義者的不同之處，在於強調「土俗加現代」。〈骷髏與沒有數字板的鐘〉便是其中代表：這是一個關於「撿骨」的故事。

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敘事者「我」，是一位地方議員的次子。長年以來，「我」渴望父愛，但父親卻極度偏愛長子，造成「我」的創傷。父親死後，長子為博取孝子名聲，建了一座漂亮的新墳。不料，就在撿骨時，土公仔發現屍身腐肉尚未化淨，成為了「蔭屍」。如果要妥善處理，必須由兒子咬一口蔭屍的骨肉。

這應該是〔你好我吃一點〕專欄以來，最可怕的「食物」了。問題是：誰咬呢？讓哥哥去咬，似乎更合人情義理。畢竟父親寵他，開墳撿骨又是他的主意。但體面一世人的哥哥，卻嚇得連連推託。再一次，「我」代替哥哥做了不想做的事：「我跪下了。阿土老人把那根用銀紙包好的骨頭伸過來。〔……〕我咬了一口。軟軟地。」

這是鍾肇政小說生涯裡，最複雜的場景了。表面上，是「我」再一次逆來順受，從而揭穿了哥哥的表裡不一。但我覺得更值得注意的，是這一咬之中，「我」與父親之間的情感張力：透過這一咬，「我」真正盡孝的一人，似乎有情。反過來說，父親欺壓「我」一世，現在「我」卻「生啖其骨」，而且父親不能反抗、哥哥拱手相讓，也完全可以是痛切甜美的復仇。

平心而論，〈骷髏與沒有數字板的鐘〉並不是技藝最純熟的現代主義小說。然而〈骷髏與沒有數字板的鐘〉的最後一咬，卻觸及了微妙縹緲的境界。是愛也是恨，有憤怒也有快意。那是不能吃的骨頭，但竟有如此繁複的滋味……

那便是「土俗加現代」的鍾肇政，才能觸及的。探索人性的深度，與鄉土的文化經驗並不互斥。甚至可以說，現代主義小說的虛無之弊，正可以用鄉土文化來補濟，從而達到真正有意義的深度。鍾肇政這一咬，確實是極有遠見的小說抉擇。●

■【你好我吃一點】隔週週一見刊。

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