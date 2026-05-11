【家庭plus．全球觀測站】親子疏離 如何解套

圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

貝克漢家族的兩代關係日前公開撕裂，在歐美引發了「成年子女與父母關係」的廣泛討論。貝克漢之子布魯克林在IG上發文說不想與父母和解，因為他覺得自己一直被控制著，包括成年後的情感生活都沒被放過。

外界對布魯克林的褒貶相當兩極化，不少人覺得他忘恩負義又被寵壞，沒有他那對父母，哪來他今日的聲名；但也有很多人站在26歲布魯克林的一邊，盛讚他年輕勇敢，可以為愛維護自身的權益，心理健康與未來的生活最重要。

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家庭成員關係撕裂在歐美並不罕見，根據康乃爾大學家庭疏離與和解的一項研究報告顯示，超過四分之一的美國成年人與至少一位家庭成員出現疏離關係。英國國家醫療系統的心理健康中心也指出，無論在哪個年齡，與父母斷絕關係都很少是輕率之舉，原因大多是情感創傷持續存在，尋求和解無望。

〈疏離主因〉身心止損 謝謝再連絡

家庭疏離的研究顯示，現在年輕一代更願意表達自己的需求並設定界限，對來自父母的創傷定義比過往更明確與寬泛，這也推動了親子疏離的現象增加。上一代若堅守固執態度，自認為所有的決定都是為下一代好，可能會加劇疏離而難以修復。

家庭成員的撕裂對關係雙方，以及其他的家庭成員都會出現身心煎熬。其舉動可能是從拒接或封鎖來電、從社交媒體上刪除等，以示疏離或不再聯繫的決心。心理諮詢師也認同為了身心止損，疏遠有時是必要的。根據德國和美國的相關研究，家庭成員的疏離其實比人們預期的更為普遍。

家庭成員關係撕裂的情況，多出現在有家庭成員情緒受虐或長期不被尊重，家人相處起來令人精疲力竭，已出現危害身心健康的跡象。心理治療師認為，關係破裂者若想要得到未來的生活平靜，必須是在成熟地深思後做出決定，而不是在憤怒驅使下的衝動使然。

〈世代溝通〉和解成功 多來自家長反省

有歐洲心理治療師將家族成員的疏離描述為「活著的損失」，因為傷痛來自於一個活著但關係已破裂的親人。事實上所有兩代衝突的根源，都在於覺得「對方想改變自己，而自己只是想被對方接納」而已，建議父母在處理與子女的衝突時，措辭應坦誠理性而非一味指責，採謹慎、關心的同理心態度以免激化衝突。

很多家族關係疏離的遠因都是在童年就種下，成年後很難建立情感上的親密關係。一旦出現關係惡化與疏離，修復之路通常會遙遙無期。有些歐美父母會願意為了修復關係，找心理諮詢師對話，求助專業者幫他們理清家庭關係的混亂和複雜性。原則上修復關係的三步曲是放下防備、明白和解需要時間，以及理解彼此需要劃清的界線。

研究發現和解成功案例驚人地一致，是父母最終能夠反省自己在關係撕裂中所扮演的角色，對就過去事件達成共識向成年子女道歉，進而專注於建構未來關係。

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