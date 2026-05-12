【藝術文化】《魔女宅急便》音樂劇升級交響樂版 7月飛抵台灣全球首演

台灣將於7月演出交響樂版《魔女宅急便》音樂劇，昨日於富士電視台舉辦發布記者會，左起牛耳藝術行銷宣傳總監張懿之、導演岸本功喜、飾演「琪琪」的山戶穗乃葉、飾演「蜻蜓」的北川拓實、作家角野榮子、音樂總監小島良太。（牛耳藝術提供）

〔記者孫梓評／東京報導〕《魔女宅急便》將於2026年夏天以音樂劇形式登上台灣舞台！由日本國寶級作家角野榮子授權，全新升級「交響樂製作版」，昨（11）日於東京富士電視台舉辦國際記者會，正式宣告7月將來台全球首演。

《魔女宅急便》交響樂版全球首演，7月10日至7月19日在台北國家戲劇院；7月24日至8月2日在台中國家歌劇院。

（牛耳藝術提供）

多數人熟悉《魔女宅急便》是緣自1989年吉卜力動畫，然而原著小說其實來自曾獲國際安徒生大獎的作家角野榮子，已屆91歲高齡的她，創作不輟。這部經典作品原型來自其女兒12歲時的一幅插圖，畫面上有個騎掃帚的女孩，掃帚上停了隻黑貓，正飛過有月亮的夜空，當她看見那張插畫，故事就從她腦中自然流瀉出來。

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日本國寶級作家角野榮子是《魔女宅急便》原著作者，已91歲高齡，但創作不輟。（牛耳藝術提供）

牛耳藝術行銷宣傳總監張懿之在記者會上表示，《魔女宅急便》是一個不同年紀閱讀會帶來不同啟發的文本，而音樂劇是最適合讓演員和觀眾產生互動的演出，此次集結東京和台北優秀音樂家，以管弦樂重錄音樂，「不僅是文化的交流，也期待大家能藉此認識台灣。」導演岸本功喜和音樂總監小島良太，兩人擁有長年合作默契，當年兩個僅20多歲的年輕人登門拜訪角野榮子，懇請同意授權，沒想到這份承諾，成就了這部音樂劇自2017年起在日本5度巡演。

導演岸本功喜於記者會上說，「我特別喜歡台灣，這次能在台灣巡演，非常光榮，希望我們作品中的熱忱，能和台灣觀眾形成心靈的互動。」音樂總監小島良太為此已先至台灣勘查場地，「台灣的劇院格調很高，格局宏偉，我們全新製作的交響樂版本，氣勢磅礴，這個作品一定會非常出色。」

記者會上，自富士電視台製作音樂劇版《魔女宅急便》以來，已第3度演出魔女「琪琪」一角的山戶穗乃葉，和演出劇中少年「蜻蜓」的北川拓實，都將首度造訪台灣。山戶穗乃葉說，「琪琪13歲，我已經18歲，希望能帶著一個新鮮又成熟的琪琪，跟台灣觀眾相會。」北川拓實則先發表他想品嘗「小籠包」的心願，他說：「我已經22歲，但胸中還住著一個少年，我希望在打造『蜻蜓』的過程中，能演繹出他那純粹又直白的風格。」

特別為記者會現身的作家角野榮子，戴著她招牌的眼鏡，和一身美麗的花衫，她曾經到訪九份，吃過讓她驚為天人的水煎包，她說，「琪琪會飛，所以能飛到任何地方，也能代替我去各種地方，遇見各樣的人。」她除了期盼台灣觀眾能愛上琪琪和蜻蜓，也不忘分享她最在乎的一件事：「每個人都有魔法，不需要很多，只要有一個，就可以了。」然而，怎樣才能有魔法？「魔法不會從天上掉下來，不是你放在口袋就一直取之不竭，」她說：「不要太依賴AI，書裡會找得到答案。」

《魔女宅急便》交響樂版音樂劇，7月10日至7月19日在台北國家戲劇院演出；7月24日至8月2日在台中國家歌劇院演出，詳詢MNA牛耳藝術網站。

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