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【藝術文化】工藝中心「偵碳」特展 探索綠工藝低碳美學

2026/05/12 05:30

「偵碳」展覽邀請民眾從日常物件出發，理解人與環境之間的關係。（工藝中心提供）「偵碳」展覽邀請民眾從日常物件出發，理解人與環境之間的關係。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣工藝研究發展中心主辦的「藝起來．偵碳－台灣工藝低碳美學特展」，即日起至11月8日在南投草屯工藝設計館開展，展覽從工藝視角出發，引導大眾理解物件背後的碳足跡，重新思考創作、生產與生活之間的關係。工藝中心主任陳殿禮表示，本次展覽是「台灣綠工藝」成果的階段性呈現，不僅展示作品的低碳內涵，更將永續理念轉化為碳足跡數據與全生命週期管理的實踐。

展覽導入「工藝活水湖」概念，將工藝視為流動的生命系統，並透過內波與外波雙軌機制運作。內波區呈現工藝中心典藏作品與技術合作成果，展現台灣工藝長期累積的技術深度；外波區則聚焦13項創新案例，涵蓋陶瓷廢料、牡蠣殼及電路板等產業廢棄物的再利用，呈現工藝面對環境挑戰的多元回應。

策展脈絡以「永續發展的生命線」、「心工藝的智慧線」、「綠工藝的感情線」、「偵碳行動的健康線」、「低碳美學的永續線」等5大主題做為觀看線索，從永續發展、工藝思維到低碳實踐，串聯各展區內容，帶領觀者從多元面向理解工藝與環境之間的關係。

工藝中心說明，因應科技趨勢，展覽也探討人工智慧（AI）與人心智慧（HI）的協作，透過數據分析提升材料效率，並保留工藝創作中的價值判斷，使科技與文化並存。

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