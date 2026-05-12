【自由副刊】 楊莉敏／遇雨

圖◎徐至宏

◎楊莉敏 圖◎徐至宏

最近不太走運，出遊必遇雨，是日仍是陰天，客車沿西岸南下，愈南愈沉，怕是有一場大雨。過了高雄尾端，一路景色寂寥，路樹夾雜電桿，偶爾煙囪廠房，綠意的作用不大，眼前盡是灰撲一片，本是無甚可觀的尋常風景，我卻對這飛沙走石的末日寥落感到可親，看了又看，心內十分平和。

至屏東境，行車漸快，快線幾不停靠，一逕奔馳，窗外飛濺一些細雨，像是快艇行於稍有浪勢的海上，偶然顛震，乘客反倒睡得更深。愈往南，進入一段長路後，景色頗為奇異，兩旁仍是荒草電桿雜樹，幾株木麻黃，然而海面卻忽然乍現，灰藍色塊，露出小小一段便又隱去，彷彿只是路邊的看板裝置，此後便時隱時現，就這麼一路上在乏善的鄉間小路草叢間觀海。

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下車時已中午，週末農會休息，鐵門拉下，透過鐵柵的空隙望進去一室黝暗。我們站在騎樓裡稍事整理，此處街道人車不多，周遭也沒有什麼店家，正想著是否先去租車時，雨便不偏不倚，於眼前落了下來，且愈下愈大，似有擋去前路的態勢。這雨一時半刻應是停不了，得先找個地方吃飯，搜尋到附近有間在小學門口的麵店，步行可至，遂揹著行李撐傘前往。

冬雨不大，可伴著季風吹襲仍溼透褲管。前往學區的道路不太適宜行走，筆直的大路兩旁並無房舍或大樹可供遮蔽，且不時有油罐砂石車從旁呼嘯駛近，風吹雨淋，著實心驚，走了十分鐘終於接近校門，其對面有一鐵皮屋，灰牆矮門極易錯過，需細看招牌方知即為那家麵店，即是綠洲。店內空間窄仄，桌數不多，許多地方都堆了雜物，一時之間令人困惑，似乎沒有可坐的地方，幸好已過午飯時間，除一群員警客人用餐外，只有我們二人於靠牆處的小桌落坐，分別點了陽春麵暖胃，肉燥油香，滋味不錯，分量也頗多，身體漸漸暖和起來，男友對於我為何能找到這麼一間店感到神奇。

於是邊吃邊等雨停。

外頭幾乎無行人，只有絲絲雨斜落下來，看著望著，就突然疑惑，何以自己非得舟車勞頓、自遠方來吃上這樣一碗並不十分特別的陽春麵？開局如此，料想此行應該不會是多順利美滿的出遊，幸而飯畢雨即歇，趁此空檔租了機車，先到住宿處辦理入住、休息一下。此行主要的目的是海邊的藝術季，其場地離住宿處約十分鐘車程，而住宿點距離熱鬧的恆春街市也約莫十來分鐘而已，算是十分便利，雖說是民宿，然而位置及風格卻頗似汽車旅館，孤獨地佇立於什麼都沒有的省道旁，民宿占地很大，庭院有草皮、樹木，及一座地中海風游泳池，除了主要的住宿棟外，尚有幾間用途成謎的小屋散落各處，燈是暗的，應是閒置空間。進到一樓的櫃台，竟是老透天的客廳陳設，老闆一家子就坐在沙發上摺毛巾、看電視，充滿了生活感，彷彿是我們不小心闖進了別人的家裡似的。

拿了鑰匙，在老闆一家的眼皮子底下爬上樓梯來到二樓，眼前是一條長廊，右邊一排房間，左邊一排窗，陰日無光，悄無人聲，似是只有我們這組房客，但不知為何，房間卻被安排在正中間，活像懸疑片的拍攝場景，旁邊不知住著什麼。房內陳設倒也樸實簡單，尚稱整潔，牆角卻有幾處莫名的刮痕，於陰雨天裡更添氛圍。雨又大了起來，從房間的窗戶看出去，正好對著後院，兩株大樹下造了一座泳池，漆著寶藍色澤，可能是住客少，沒有放水，便乾乾地擺在那裡，現在一陣雨落，反而顯髒，像是被廢棄的大型墓穴。天色昏暗，風呼呼的，雨一時似停不了。

無處可去，兩人遂躺在床上滑手機閒談，談起兒時每逢元宵夜，我們那條巷子的小孩子都會提著燈籠，在晚飯過後集合，一起在路上遊蕩，權充在夜遊冒險，但最後到底都抵達了哪裡？是如何結束了夜遊的活動？卻無論如何想不起來了，只記得我們曾經沿著溝邊小徑前往李仔山，據說那裡是無主墳區，白日時經常被家人載著經過，到了夜晚，便有孩子提議前往那裡一看，以為如此即是某種英勇，即可蛻去孩子的皮，成為大人。但那次，我們在半路上遇到了阿肥，村內有名的瘋女人，口出穢語輕易就將我們嚇退，只好狂奔回去，我們嘻嘻哈哈，並不在意失敗的壯舉，以及隻身一人，無止無盡野遊著的那個瘋女人。

想想，那時並無雨，為何會於此際憶起那妄景？

雨一陣下過一陣，近傍晚始停止，想著若繼續待在房間裡也未免太頹喪，決定出發去海邊的藝術季。港邊的小村落非常寧靜，遊客不多，作品主要分布在村內街道及海邊的沙灘，沙灘區小小的，一眼望去就可以看盡所有作品，雖說便利，然而作品之間距離過近，便不免相互干擾，無法擁有完整的創作場域，那日風大，有件充氣作品因為安全起見暫停充氣，於是塑膠布就那樣癱軟在沙地裡，看起來像是垃圾。整區大約十分鐘就逛完，又無事可做了，便覺我這樣的外地人一次兩次到來，其實不會久待，亦不可能一再重訪，且不巧又遇上陰雨天氣，似乎更想像不出此處的盡頭會在哪裡了。

既如此，乾脆趁著沒雨，騎到恆春街上去覓食晚餐。天色暗了下來，路上除了偶然迎來的路燈光暈外，再無其他，荒野夜色，寂寞公路，在接近熱鬧街市的最後一段路時，從旁竄出了三兩狗群，並不吠叫，於路邊安靜地徘徊盤旋，待我們駛過，一度作勢欲追逐靠近，卻像忽然聽見什麼，神思困惑望向虛空之處，而腳步終究遲緩了下來，久久於路旁停滯，牠們的輪廓就這樣漸漸沒入暗夜，隨著長路，又恢復成空無一物的狀態。●

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