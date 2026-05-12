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藝文 > 自由副刊 > 名家專欄

【自由副刊．發酵的身體】 古乃方／痣與汗之間

2026/05/12 05:30

◎古乃方◎古乃方

◎古乃方

調香師剛出道時，年輕任性，在推出一系列比較好穿的作品後，我開始做一些大膽的嘗試。譬如「三八阿花的痣」。

我身上的痣都是立體，脖子與腿根有黑色凸起，無聊時我一邊搓揉，一邊狂想，如果我是痣，會喜歡什麼樣的味道呢？

在燒杯裡拼配了幾回，發現白玉蘭葉和印蒿在特殊比例下，會散發菊花茶的香氣。以為菊花茶是菊花加茶，在香水的世界，卻全然不同。

調配後，很直覺地取名「三八阿花的痣」，並請藝術家朋友設計了一個鏤空嬰兒瓶頭，裡面放乾燥菊花。推出後――香民都說好好聞、好特別，卻因名稱而止步。我設想情境反省：一個妝容精緻的OL穿上悉心挑選的香，心儀的同事問：「你今天穿什麼香水？」

「三八阿花的痣。」OL小聲說。同事可能會說：「這樣呀。」邊想，這人的內心世界是不是像櫻桃小丸子裡的美環呢？

抱歉了美環，這樣的聯想。可這味道聞起來實則不那麼三八，氣味順著鼻子滑到口腔時，有菊花茶尾韻的苦涼。真要用卡通角色來比擬，更像小玉。

幾年後，我回想此事，總有點懊悔。

狂野的作品也有比較成功的例子，在那系列，有一支叫「武松的汗」的香水。當時我被潘金蓮託夢，她說老公武大郎長得很醜，而小叔好帥，當武松揹著老虎下山，她很想去舔。她說那味道聞起來像小米酒釀，甜甜酸酸的男人味。

隔天我坐在調香桌前，按著模糊的記憶和想像，以馬告開場，乳香做為過渡，岩玫瑰收尾。深山胡椒，配上醃漬的酸味，聞到最深處，散發著木質清香，帶著輕盈的溼潤感。「武松的汗」完成。

隨後有位香評者分享，她說聞起來有一種眉清目秀的肉欲感。不若有些汗主題香水，像是蒙古漢子剛啃完羊肉的騷味，「武松的汗」更像她想像中的台灣男人。眉清目秀的肉欲感，像走進西門町的一家潮店，老闆全身刺龍刺鳳，你鼓起勇氣跟他說話，卻發現他聲音好嗲，你幾乎要完全融化。

這支香因此被看見了。某個同人團體持續下單，還曾許願要「林冲的汗」。

「三八阿花的痣」上市後幾年，某次到政大演講，我讓全班聞著阿花痣，認識氣味拼配的幻象。

阿花痣如果要換個名字，你覺得叫什麼呢？我隨口問起。

「陌生女子的祈雨川柳。」坐在台下的詩人小令說。把三八阿花改成陌生女子，把痣改成川柳。川柳是一種簡短精煉的文體，如這瓶給人的感覺。

我在網上找到一本《銀髮川柳》。試讀一頁，「你年輕時，有看過恐龍嗎，曾孫這樣問。」

真的是好好笑呀。本想「陌生女子的祈雨川柳」太文雅，不太適合我這個粗人。讀了《銀髮川柳》，我覺得可以，幽默又精準。是三八阿花這瓶香水的精神。●

■【發酵的身體】隔週週二見刊。

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