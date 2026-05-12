【自由副刊】 王思婷／原生家庭，我不會屈服der！

◎王思婷

◎王思婷

我與姑姑是在分阿嬤遺產的時候第一次進行打招呼以外的對話。「五十萬。」姑姑在群組張嘴就報，說家中手足，早過世的，子女先補上這個數，做為這些年沒給阿媽孝親費的補償，才能分遺產。姑姑找朋友當代書搶得先機，不照她要求，流程不跑，人也不見。做為早逝大哥的子女，我在手機鍵盤敲出火焰：「請問是要補足我八歲我爸死後到現在的孝親費嗎？那我是否可以要求阿嬤給我撫養費？」姑姑呼天搶地，說妳爸住院時，我也有出錢；說只有妳爸上大學，卻那麼早死，後面都是我們給阿嬤錢；說妳要懂得感恩啊，當年我要買制服，阿嬤不給我，只給妳爸爸，是妳二叔借我五百元，我一直記著。

為什麼總是心軟的人受傷，姑姑總說，我就是心念所有人，才會得神經病。遺產分配拖著，罰鍰繳了兩次，連滾帶爬落幕時已經拖延近兩年。姑姑說話輕柔緩慢，嘴裡佛法慈悲，最後不情不願簽下正常均分的協議，走時頭也沒回。終於落幕的那年集體掃墓，她沒出現。

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跟姑姑在掃墓見到的第一年，她看我像飽含了五十年的怨恨。我無意再產生糾紛，拈香燒紙，視而不見。不管是五十萬還是五百元，姑姑渴望的，以及能給她的人，都已然入土。

我想姑姑的病大概不會好了，也許她這輩子都不會意識到自己不是心軟，只是心碎。●

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