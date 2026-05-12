【家庭plus．親子會客室】孩子想當道士

本報製圖

文／小湞

「媽媽，我以後要當道士！」8歲的孩子看著手中那張畫滿線條的「符咒」說著。我內心彷彿被施了定身咒，整個人僵在那裡。身為一個現代家長，當我期待孩子志向符合主流期待，且更「陽光」一些時，這個選擇如同平地一聲雷，讓我驚愕不已。

孩子的興趣始於無意。前公公愛看那些「怪奇」節目，雖然我們並未刻意引導，但透過大人手機裡的短片、影片裡那些繪聲繪影的鬼神故事，8歲的他，已經一頭栽進了這個奇異的世界。

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他的日常，從原本的積木，轉變成了另一種儀式。他會煞有介事地畫符咒、描摹神佛的粗糙畫像；他會拿出木魚，學著影片裡的節奏敲打；他甚至會翻閱外婆書櫃的佛經。我們之間的對話，不再是學校的事，變成是哪個鬼神說。

我害怕他幼小的心靈被這些虛妄、甚至略顯沉重的世界占據，偏離了科學與現實的軌道。我限制手機、轉移話題，但愈是阻擋，他對那份神祕力量的嚮往並沒有絲毫改變。神鬼之說，對孩子來說，其實就是一場最盛大、最刺激的「奇幻劇場」。

孩子的大腦正在經歷一個重要的發展階段，他們渴望理解「看不見」的力量、渴望掌握「未知」的規則。對符咒與神佛的熱中，不過是他將自己投射成故事中的英雄，一個能驅邪、能保護自己的小小超人。

這一刻，我內心的釋懷像暖流般湧上。我不再需要「改變」他的興趣，而是要引導他。

當我深入凝視他專注於那些符文與神像時的眼神，我彷彿看見了一個比單純迷信更深層的東西：那是孩子對未知世界的好奇，對宇宙秩序的探索，以及對「力量」與「規律」的渴望。

他想當道士，也許並非真的想成為一名職業宗教人士。他要的，是那份能「通天達地」、能「安撫人心」的力量感；他要的，是宮廟裡那種讓人心靈平靜的儀式感。

我決定，不再只是試圖「改變」他的興趣，而是要溫柔地「轉化」。與其禁止他，不如引導他去探索這些興趣背後的人文精神：鼓勵他更有創造力地繪畫，去感受不同文化中藝術與信仰的結合；與他一起探討，那些「道士」與「神佛」所代表的，其實就是古人對善良、正直、勇氣的理解與追求。

我對孩子解釋：「無論是道士、醫生，還是老師，真正厲害的人，都是能用自己的力量，讓別人變得更好、更安心的人。」

當我調整了自己的心態，不再將他的興趣視為一個需要「矯正」的偏差，而是將其視為一個獨特的探索起點時，內心的擔憂也隨之釋懷。

做為父母，我們要做的不是急著為他設定終點，而是給予他足夠的愛與空間，讓他將對「神祕力量」的嚮往，轉化為對「人性光芒」的追求。

我相信，這份對世界的好奇與探索欲，終將引領他找到屬於自己的，更有深度、也更有溫度的生命之路。

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