【家庭plus】我家的餐桌

圖／禾邊

共餐人數：5大2小

菜色說明：近年來醉心於種植各種蔬菜水果，希望能吃得健康又安心。近期自家種的蔬菜正值盛產期，每天都能吃到新鮮的有機蔬菜，和家人一同分享豐收的成果，讓我感到相當有成就感！

剛從田裡摘採的綠花椰菜快速川燙，便能嘗到自然的鮮甜；火鍋中不可或缺的茼蒿，摘下嫩葉與嫩莖，與蒜苗一同清炒，帶出簡單、樸實的風味；再搭配鄰居贈送的香甜地瓜，以及滷得香噴噴的豬肉和煎蛋，營養均衡的晚餐讓全家人都吃得心滿意足。

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當我看見大家對每道菜都讚不絕口、臉上堆滿滿足的笑容時，不禁想起初次種菜時屢屢受挫的經驗，透過不斷調整，耐心等待作物生長，這些過程最終都化為餐桌上的好滋味，也讓我體會到，耕作帶來的不只是收成，更是與家人共享的踏實與富足。（文、圖／禾邊）

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