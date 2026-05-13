【藝術文化】台博館「物件的記憶」微型展揭幕 私人藏品轉化為國家記憶

文化部長李遠（前排右4）出席台博館「物件的記憶」開幕記者會。

（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣博物館即日起推出2026年「物件的記憶：家藏、捐贈與新生」微型展，展出多組近年由民眾捐贈的文物與標本。文化部長李遠昨（12）日出席開幕記者會，分享自身將父親留下的日治時期原住民手稿與南洋面具圖稿捐給台博館的經歷。他強調，博物館的功能在於讓人產生存在的感覺，透過捐贈讓家族記憶回到「應該去的家」，進而構築國家的共同記憶。

展出女建築家王秀蓮、修澤蘭等人的相關物件。

（文化部提供）

文化部長李遠致詞時感性提到，到了他這個年齡，從大房子搬到小房子時必須捨棄許多東西，但他始終覺得父親留下的物件一定有其主人。他曾收獲一批日治時期在台博館工作的日籍人員茅野正名所繪製的原住民手稿與南洋面具圖，原本想還給對方的後代卻尋訪無門，直到來到台博館看到展覽，才發現畫中面具與館藏完全吻合。李遠表示，這種「物歸原主」的過程讓他深刻體會到，人、家族、國家與族群都需要記憶才有存在的意義。他也透露手邊還留有楊德昌、侯孝賢等導演的手寫書信，並呼籲大眾可將珍藏物件捐給合適的機構，讓記憶在公共展覽中被重新發現。

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台博館2025年獲23位民間友人捐贈文物、標本等物件，即日起在台博館展出。（文化部提供）

此次展覽區分為多個單元，細緻呈現常民生活的歷史切面。在「物的故事」單元中，一件日治時期的「染付便器」揭示了當年現代衛生觀念進入台灣的過程。此外，一條1940年代的珍珠項鍊則承載了沉重的家族往事，那是捐贈者父親在妻子因瘧疾辭世、典當所有嫁妝籌措醫藥費後，唯一保留下來的念想，讓私密情感轉化為戰後醫療匱乏年代的歷史見證。

自然史展區則展現價值觀的變遷，早期象徵身分地位的虎皮與天堂鳥標本，在現代保育觀念下轉為反思人與環境關係的證言。現場亦展出《台灣植物誌》早年的手繪圖稿，從層疊的鉛筆痕跡中看見戰後本土學者追求學術自主的歷程。建築展區則聚焦早期女性建築師的身影，首度並列展出修澤蘭、王秀蓮、王秋華、黃秋月等人的設計圖紙與相機，補足了過去較少被討論的女性建築視角。

台博館指出，館藏約有兩成來自民間捐贈，在文化部「重建台灣藝術史2.0」計畫支持下，正持續推動建築檔案的蒐藏工作，此些物件進入博物館典藏後，不僅提供學術研究，更成為公民參與建構國家記憶的重要途徑，展覽即日起於台博館展出。詳詢台博館官網。

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