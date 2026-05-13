【藝術文化】2026台南博物館節5/16登場 體驗府城文化魅力

今年活動與大埔福德祠合作，提供精美可愛的御守、錢母。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2026台南博物館節」將於5月16、17日熱鬧登場，今年以「博物館城市 連結世界的文化平台」為主題，串聯全市20間特色博物館，並以台南市立博物館與延平郡王祠周邊為活動核心，打造結合歷史、人文與生活風格的城市散步路線，讓民眾用輕鬆愜意的方式體驗台南的文化魅力。

以台南藝術家蔡草如〈臺灣府城隍廟祈安清醮恭送天師圖〉發想的多色拓印，民眾只要持博物館入館門票就可參與體驗。

（南市文化局提供）

活動內容精采多元，不僅有「博物館逛大街」串聯各館特色，還規畫街頭表演與美味市集，從白天一路熱鬧到傍晚。現場每日限量發放1,000張闖關賓果卡，只要完成兩條連線即可兌換小禮物，今年除各館精美紀念品，更與大埔福德祠合作推出可愛御守與錢母，讓旅遊增添祈福與收藏樂趣。

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此外，活動也融入文化體驗元素，以台南藝術家蔡草如作品〈臺灣府城隍廟祈安清醮恭送天師圖〉為靈感設計拓印活動，民眾只要持博物館門票即可參加，親手將祝福拓印帶回家，限量3,000份，兼具紀念與文化意涵。

南市文化局長黃雅玲指出，今年活動兼具知識與娛樂，5月16日邀請左鎮化石園區人氣偶像KOKO現身互動，兩天皆安排氣球秀與泡泡秀等街頭演出，適合親子同遊，現場市集也集結輕食小點、手作商品與清涼飲品，讓民眾邊逛邊吃、邊玩邊學，輕鬆完成一趟充滿文化與樂趣的台南小旅行。

南市文化局表示，透過博物館節，讓文化走出館舍、融入日常，也讓旅人能以更輕鬆的方式認識台南，白天可參加闖關活動與市集，晚上再順遊周邊古蹟與特色街區，感受古都多元風貌。

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