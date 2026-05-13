【藝術文化】原音如此流行南下巡展 首站屏東

「原音如此流行」透過展覽認識原住民族音樂文化。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕去（2025）年在台北首展的「原音如此流行－從山地歌謠到流行金曲」，今年展開南台灣巡迴展出，首站在屏東縣瑪家鄉的台灣原住民族文化園區生態館登場，除完整呈現傳藝中心台灣音樂館去年策畫的6大展區內容外，另加入原發中心長期推動的多族群創作樂舞、跨族群合作及青年培力成果，可說是半世紀原住民流行音樂史首度南下巡展。

展覽內容從戰後歌謠採集與研究工作談起，呈現原住民族歌謠如何在同化壓力下守護族群記憶；再走入黑膠與卡帶盛行的流行年代，感受讓旋律風靡街頭巷尾的黃金時期；解嚴前後，音樂也融入社會運動，如還我土地、反核廢料等議題。此外，也深入解析〈可憐的落魄人〉、〈合要好合要爽〉、〈台灣好〉等經典歌曲背後的身世與時代意義；並延伸至1990年代獨立音樂浪潮，展現新世代原民音樂人唱出族群意識的創作能量。

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另為呈現原發中心多年來在樂舞美學及文化再現的累積成果，特別規畫「珍藏原音」專區，整理出版9張音樂專輯及多張原住民族的音樂專輯，做為建構「原發中心音樂史」的重要基礎。最後於「原音185」專區，以多媒體呈現屏185縣道沿線布農族、排灣族、魯凱族及平埔族群（西拉雅、馬卡道）等多族群文化交流與歷史流動，透過藝術、樂器與影像紀錄，展現此區多層次的文化風貌。

屏東展期自即日起至9月30日止；另自7月24日至8月23日，也將至嘉義文化創意產業園區Q棟展出。詳詢傳藝中心官網。

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