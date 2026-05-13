【自由副刊．閱讀小說】 張嘉真／自由路上 － 2之1

圖◎倪韶

◎張嘉真 圖◎倪韶

她被聊天室彈出滿滿一排的「謝謝老師」提醒，今天的汽車法規課程已告終。

根本沒有人在聽上課內容，兩個小時的線上課程，聊天室裡隨時隨地都是「斷線中離補點名」的訊息，彷彿每個人都在進出地下室或是攀登百岳，她從來不知道市區哪裡的訊號這麼平均地不好。

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但是大家還是很想謝謝老師，她想，大家都喜歡自己有一個老師。老師走在你前頭，老師懂你不懂的，老師認可你付出的努力。沒在學也不要緊，重點是，現在我們有一個老師，想到就讓人心頭油然而生一股感謝之情。她退出視訊會議App後立刻打開她跟小咪的對話框，聊表她對老師的感受。她送出訊息：小咪老師，明天要上班嗎，要不要來駕訓班找我？

小咪發現她在用交友軟體的那天，叫她去考汽車駕照。

她說如果小咪還肯跟她繼續，她什麼都願意做，她本來就應該學開車，可以做其他事情來證明她會改。

小咪堅持要她去考駕照。她忍不住問了為什麼，平常的小咪甚至不開車。因為這個要求太奇怪了，讓她內心甚至有一絲期待接下來兩人身後就會跳出「爆笑一籮筐」的攝影機，一群白人男子跑來跟她們勾肩搭背說這都是為了整你啦，妳女朋友沒有抓到妳跟陌生女生說妳的情感創傷，說這讓妳很想傷害別人，說妳想在床上掐她。

但是事與願違，只有小咪冷冷地說，她覺得人是不會改變的，現在她當然後悔、願意道歉，能給出承諾，但她終究是不會改變的。

「我要在妳身上留下一些痕跡，讓妳在往後不經意想起來的時候就非常心痛。」小咪是這樣說的。

小咪說得很篤定，她說學會自己開車上路，就像學會走路。一旦學會以後，除非把妳的腿打斷，否則妳怎麼樣也沒辦法自然而然地轉換一種走路的方式。如果有一天妳們兩個人走在一起，別人一眼就能從妳們的背影辨認出來，是他教會妳走路的。

小咪已經沒有辦法重新教會她走路，所以小咪希望有一天她在開車的時候，會突然從後照鏡裡發現，自己原來是學著另一個人開車的。小咪說得那麼決絕、那麼悲涼，她當下立刻報名了駕訓班。

第一堂課，櫃檯收訂金的人交代她一定要到場，錯過就沒有辦法補課。結果那兩個小時都是穿著背心的男教練在台上開一些制式玩笑。男教練說，如果同學懷孕一定要提前告訴教練，有些人第一次握到方向盤很緊張，下課之後兩隻手的虎口都會摩擦紅腫，有一些同學太緊張，可能虎口還會破皮流血，這些都是正常的，但如果你下課之後太緊張流產，那就不正常了。時代不一樣了，開車已經不是男生的特權，現在女生也可以開得很好。

教室安靜了一下，慢慢發出捧場的笑聲。

她走出教室，去販賣機投了一瓶飲料蹲在外頭消磨時間。

回過神的時候，整間駕訓班都在大叫她的名字。櫃檯說，現在在分配教練了，叫到妳的名字就要跟著教練走，教練都找不到妳。

她連聲道歉，抬頭就看到背心男教練對她比了一個「耶」，男教練豎起食指跟中指自我介紹，他是國弘教練，也可以叫他Vincent教練，勝利的V。這都不重要，教練說，「妳剛才聽到一半不想聽了走出去齁，教練有留意到，教練特別找出妳的資料卡，要親自教妳。」

櫃檯在一旁緩頰，國弘教練是駕訓班主任，每期學生指名上課都額滿。

她看了看教練身邊站著一群看起來也很懂開玩笑的大男孩，每個人大概都是教練從人群中一個一個挑出來的，神韻出奇地相似。她忽然覺得國弘教練要不是為了跟她賭一口氣，應該也不會挑一個「現在也開得很好」的女生教。

她睜著眼睛說瞎話，說剛才自己其實是去廁所拉了半個小時的肚子，沒想到一出來就能分配到王牌教練。

她對著教練也比出個一個V，說自己真是太幸運了。

小咪被國弘教練逗得眉開眼笑。小咪喜歡聽她把生活瑣事說得天花亂墜，所以小咪才繼續跟她鬼混。小咪說成年人的世界遍布國宏教練，她早已沒有這種反擊的活力，聽到小朋友這樣她就覺得很有趣。

她向小咪抗議，她也已經成年了。小咪不置可否。

小咪總是把她形容得好小、好小，就像她是手搖飲料去冰後殘存的小碎冰。她本該隨著時間把她搖一搖，就安靜地融化於其中。但是小咪把她挑出來，捧在手心，細細看著，當做結晶、當做礦石、當做三稜鏡，看她融化以前把世界折射成什麼樣子。她們都知道把冰塊挑出來會融得更快，但是她們沒有人說破，她只是更拚命地在融化以前，碰撞出國宏教練這樣的故事逗小咪開心。

她比小咪小了一輪，兩人相差十二歲，她是藝術大學的延畢生，小咪是律師事務所的老闆娘。她在服務學習課程的合作單位遇到小咪，當時她像是在找學校跟自己麻煩一樣，執意選擇冤獄平反協會。經過的小咪說她從來沒有在平冤遇過藝術大學的學生，她讓小咪看見年輕時候自己如果做出另一個選擇會是什麼樣子。

那是小咪人生最後一次歧出的機會。大學即將畢業的那個學期，小咪同時申請了藝術大學研究所與大型律師事務所。因為小咪是一個天才，她得到了兩份offer。大家都覺得這沒什麼好考慮的，就是應該去大所就職，但小咪還想要再玩一下，她覺得一旦當了律師就很難再出來了。往後每年中斷律師工作所要付出的成本，都是律師一年的薪水，但是現在小咪一個月的薪水都還沒領過。

這是她第一次意識到有人真的是按照著高中課本教的「機會成本」進行選擇的。

做為一個在意機會成本的理性人，小咪還是選了去大所就職，接著在大學同學裡選了檢察官丈夫，在丈夫自己開業後選了當丈夫的合署律師，最後成為實習生眼中很少進辦也沒在開案的老闆娘。

小咪笑瞇瞇地遞出名片，問她那天實習結束有沒有空，她想請她喝杯咖啡，聽她說說藝術大學都在學什麼？小咪對自己逝去的青春求知若渴，而她從來沒有當過別人的老師。她滔滔不絕地把自己都掏出去，她第一次感覺自己這麼喜歡一個人。

滿腔愛意的時候，她曾貼在小咪耳邊用色情的聲音問她，你老公會不會告死我？

小咪說不會，丈夫是做刑案的，除非有一天她打算傷害小咪，否則不用擔心。

那時候她以為，她跟小咪是超越丈夫的存在。後來她才理解到，小咪的意思是，老公不介意的話她都可以。就像沒有小孩會拒絕溜滑梯一樣，除非小孩從上面摔下來，或是溜滑梯垮了，否則小孩經過溜滑梯，就是會去溜滑梯，溜滑梯是跑不掉的。

她開始用交友軟體約砲，她想找到傷害小咪的方法。

●

教練突擊宣布要帶她去道路駕駛。現在、立刻，暫停手邊在做的倒車入庫就跟著他走，會有別的同學接手這台車。他一邊走一邊問有沒有背好車前檢查。她想了一下，她昨晚有看完教練傳來的影片。教練冷哼一聲說，妳到時候也這樣跟考官說說看啊。

她與教練一前一後坐上教練車、關上車門，車內一片寂靜。

「發動啊，妳在等我幫妳發動嗎？」

她意識到此刻突兀的安靜是因為場考的車總會把窗戶開到最底，車裡會灌入風聲、其他車聲，還有破引擎噗哧噗哧運作的聲音。現在車子裡只有教練跟她。會開車的教練跟不會開車的她。

「室內鏡是哪個？妳要真的伸手調啊，它又不是電動的。」

「發動汽車，發動是往左邊轉還是往右邊轉？妳也太緊張了吧。」

教練多說一句，她就多忘掉後幾個步驟。最後還被教練逮到她下意識要拉副駕駛座方向的安全帶。

教練笑出來，「妳很習慣給別人載喔？」

「打左燈出發了啊，教練開個玩笑，妳生氣了喔？」

「轉彎要減速啊，腳放煞車，不然妳敢轉嗎？」

「妳要變換車道要加速啊，不然後面的車怎麼讓妳過？你們通通都開四十，妳知道這是什麼嗎？這就是網路上人家常常在問，塞車的時候第一台車在幹嘛，在慢慢開啊。」

她一圈一圈繞著道路駕駛考試的指定路段。就像幼幼台的哥哥姊姊透過塗抹孩子的微笑來保持年輕一樣，教練一路嫌、一路罵，講得他整個人容光煥發。

開回駕訓班時，教練一直高高提起的蘋果肌終於掉下來，「放慢放慢再慢……算了算了，妳先停下來好了。」

有一台白色保時捷停在場內靠近門口的停車格裡。

教練突然換了一個口氣，保時捷是一個支點，把世界撐起來旋轉一百八十度，現在他們突然站在同一陣線了，「保時捷不是只有出跑車，還有兩款長得像休旅車的，這款就是最便宜的。但這個便宜是跟其他保時捷比出來的，還是要離它們遠一點，知道嗎？」

教練拍拍她的椅背，示意她下車下課。換教練來開，讓這台小車子能夠安安穩穩地繞過保時捷。

她下了教練車駕駛座，小咪也跟著下了保時捷的駕駛座。小咪招手，替她打開駕駛座的車門。她扶著窗框看著教練，教練隔著擋風玻璃看著她，她貪婪地看著教練，移不開視線，教練面無表情地熄火。明天早上八點兩人又要見面上課。

她坐上車，拜託小咪教她練車。明天早上八點以前她必須變成一個更會開車的人。小咪摸摸她的頭，一口答應出借保時捷當她的小咪老師。

一直以來都是這樣，她想要做什麼，小咪就會答應。

她以為小咪會先開到沒什麼車的地方，再把方向盤交給她，沒想到小咪叫她直接開走。

小咪說她現在領有學習駕照，可以在指定的範圍由持有學習種類駕照的駕駛人陪同練習，也就是說只要一台車裡有人有駕照，她就可以練習開車。小咪指著還在場內跟人說話的教練，「妳直接在他面前開走吧。」

小咪扣上副駕駛座的安全帶。

她清楚聽到咯噔一聲。她根本沒有聽到教練扣上安全帶的聲音，或許教練真的都不繫安全帶，但是她也沒有印象她媽、她爸，她自己每次扣上安全帶的聲音。

她現在之所以聽得那麼清楚是因為她第一次要開車載人。副駕駛座繫好安全帶之後，她就可以出發了。

像是被撥開迷霧的童年復返。小時候因為年紀理所當然沒辦法記得第一次說出話、第一次跑起來，第一次爬上一棵樹的感覺。童年的世界全都是新的，用手碰到的東西才有了名字，每一天都令人振奮。

她剛剛和小咪一起經歷了一件前所未有的事。

她嘗試用小咪的眼睛看路，用小咪的身體感測距離。

小咪說開始轉方向盤她就轉，小咪說停就停。她在變黃燈時煞車，小咪會說，後車如果沒在看就會撞上來；她加速衝過黃燈，小咪會說，如果有機車搶快衝出來很危險。駕訓班的教法是直行到要轉彎的地方，再把方向盤打到底，小咪看不懂她的測距，每一次都忍不住提前出手撥她的方向盤。

明明有在想、有在判斷，但她通通沒有做對。

教她開車的小咪比起聊天的小咪、喝醉的小咪、做愛的小咪，都還要誠實。

原來小咪有那麼多不喜歡的事、看不順眼的做法，無關紅燈停綠燈行，沒有標準可言。那就是一個人冷漠、優越，更在乎自己利益的一面。

調情的時候她們只會展現自己最有吸引力的樣子，小咪可以說是一尊色情的神明，大方、優雅，不偏不倚給她所有她求的東西，而不是一個會說出「妳一直開在偏右邊，沒有留位置給機車過，它們就會給妳尻下去」的人。

她一直覺得心臟脹得很滿，像冬天被窩裡的膀胱，再沉溺下去，愛意就會洩漏出來。

她們停下來等一個超過一百秒的紅燈時，小咪說，可以換到空檔就不用一直踩著煞車。換檔以後小咪就會鬆開扶著方向盤的手，和她牽手。她記得教練耳提面命地說絕對不可以這樣，這是老一輩開車的壞習慣，一不小心踩到油門整台車就會衝出去。她連小咪的壞習慣都學到了，排檔桿像是推到她的膀胱一樣，從她的眼裡流出來。

她死死看著擋風玻璃外她與小咪共享的那一大片日光，問她，妳知道我很喜歡妳嗎？

紅燈紅了很久，燈號看起來要變了，卻只是跳出讀秒倒數，一切又從九十九開始，像是她們沒有等過，眼淚經過她的下巴，啪嗒滴在椅墊上。小咪說，我知道，我也很喜歡妳。

綠燈亮起，小咪就放開她的手。

（待續）

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