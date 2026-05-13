【自由副刊】 楊智傑／我所深愛的

◎楊智傑

◎楊智傑

在我還非常小的時候，外公常帶著我們幾個小孩到頂樓看水湳機場的飛機起飛。不知為何記憶中總是墊著傍晚的昏色，空氣很溼，外公很高大但長滿了黑茸茸的毛邊。

飛機起起落落，尖銳的金屬和咻――咻――的噴射聲被黃昏罩染，被記憶的蜜蠟嚴密地包裹起來。

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像是一個透明的禮物。緞帶刻著的是一句再也不可能聽見的聲音：「來，阿公帶你們去看飛機。」

坐在阿公的手腕上，我擁有全世界最壞的脾氣和最安心的天空。

那是2000年，我所深愛的世界。和我所深愛的人。●

■楊智傑，1996年夏至前生，現就讀東海美術研究所。曾獲鍾肇政文學獎散文首獎等，近年畫作參展於美術館、大學藝術中心與藝廊。著有《一頭蜈蚣髮絲的瘋女人》。

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