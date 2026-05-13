自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 楊智傑／我所深愛的

2026/05/13 05:30

◎楊智傑◎楊智傑

◎楊智傑

在我還非常小的時候，外公常帶著我們幾個小孩到頂樓看水湳機場的飛機起飛。不知為何記憶中總是墊著傍晚的昏色，空氣很溼，外公很高大但長滿了黑茸茸的毛邊。

飛機起起落落，尖銳的金屬和咻――咻――的噴射聲被黃昏罩染，被記憶的蜜蠟嚴密地包裹起來。

像是一個透明的禮物。緞帶刻著的是一句再也不可能聽見的聲音：「來，阿公帶你們去看飛機。」

坐在阿公的手腕上，我擁有全世界最壞的脾氣和最安心的天空。

那是2000年，我所深愛的世界。和我所深愛的人。●

■楊智傑，1996年夏至前生，現就讀東海美術研究所。曾獲鍾肇政文學獎散文首獎等，近年畫作參展於美術館、大學藝術中心與藝廊。著有《一頭蜈蚣髮絲的瘋女人》。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中