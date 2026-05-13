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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】從久坐到健身 動起來

2026/05/13 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／若晴

我是一位曾經接受頸椎滑脫手術（用螺絲釘固定第一、二節頸椎），並置換左膝人工關節的患者。由於身體狀況特殊，長期以來我不敢隨意運動，深怕動作不當造成傷害。日子就這麼過著：在辦公室從早到晚坐在電腦前，除了上廁所或喝水，其他時間幾乎不離座位；回家後煮飯、做點家事，再坐在沙發上追劇，直到洗澡睡覺。

漸漸地，我發現走短短200公尺就氣喘吁吁、疲憊不堪。一次健康檢查，醫生告訴我已經有嚴重骨質疏鬆併發肌少症，若再不改變，可能很快失去行走能力，甚至連吃飯喝水都需要人幫忙。那一刻，我真的嚇壞了──我才五十幾歲啊！如果失去自理能力，不只自己痛苦，更會拖累最親愛的家人，讓整個家庭背上沉重負擔。想到這裡，我下定決心，鼓起勇氣到健身房，請專業教練從最基礎的訓練帶我開始。

第一次上重訓課，教練讓我舉1公斤啞鈴，我都覺得吃力無比，但還是咬牙堅持。健身房裡那些器材，教練說以我當時的體能還用不上，因為肌肉和骨骼太脆弱。先從徒手練習入手，像大步行走，我竟然走不穩、身體晃晃悠悠，好幾次差點摔倒。原來這些看似簡單的動作，對我來說竟是巨大挑戰。

從那天起，除了教練課，我每天都去健身房報到，把教練示範的動作認真練習、一遍又一遍。健身房成了我生活的一部分。慢慢地，體能進步了，儀器檢測顯示肌肉量增加、骨密度改善、體脂下降。教練才逐步讓我接觸器材，從最輕重量開始，現在已經能逐步加重好幾公斤。

除了重訓，健身房還有團體課程，像瑜伽、伸展放鬆等。我挑難度最低的課試試，教練會根據每個人狀況教正確動作或替代方式。上完課，核心肌群得到鍛鍊，肌肉也充分伸展，整個人感覺輕鬆舒暢，我很喜歡這種溫和的運動。

到現在成為會員正好3個月。我試著把1小時個人教練課排在團課前，上完重訓休息不到15分鐘，再接50分鐘團課，竟然一點都不累。這對從前的我來說，是難以想像的巨大進步！

為了更健康的身體，也為了未來不成為家人的負擔，我會繼續堅持運動。健康不僅是自己的責任，更是對家人的愛。希望我的經驗，能鼓勵有類似困擾的朋友：別害怕，從小步開始，在專業指導下漸進練習，一定能找回活力，享受更美好的生活！

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