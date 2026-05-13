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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．一人一故事】認真的兒子最開心

2026/05/13 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／呂政達

《蠟筆小新》的情節，無論小新如何搗蛋，要激怒媽媽，媽媽都誇張地讚美：「搗蛋得好，有創意。」實在太不像那個原來的媽媽，最後小新只有投降，媽媽也面露疲態地說：「我卯起勁讚美得好累。」

其實，卯起勁來讚美一個人，可以讓對方感受正面的能量，他或許以為你又要罵他，但如果他的每個動作，都跟他說謝謝，就當做是一個實驗囉！像兒子知道、也喜歡把散落的物件歸回原處，忙著要恢復到他認知的秩序，謝謝。我放在客廳要丟掉的廣告信和過期雜誌，他又會拿回到我的桌子，謝謝。打開要隨時記錄的筆記簿被他收起來，謝謝。他用過的碗盤一定有規矩地拿到廚房流理台清洗，謝謝。再拿掃把來清掃，謝謝。他趁媽媽不在，跑進房間打開衣櫥一件件檢查，把他認為要洗的，不管能不能洗的衣服都丟進洗衣機，只為看轉動的泡沫，好吧，媽媽也只好心疼地跟寶貝兒子說謝謝。

事情有轉變嗎？只要你有看開點的決心，這對自閉兒的父母也是種訓練吧！原本，只是口頭上的謝謝，慢慢就轉變成一種欣賞的態度，我們的子女，自有值得欣賞的特質。

凡事記得跟兒子說謝謝，他當然有感覺，從他一作亂父母就制止的刺激反應脫穎而出，讓他感覺到自己的價值，不再耽溺在不被理解的心事裡。謝謝、感恩，也讓父母自己開心起來，彼此種了一個善因，如是因便得如是果。是的，那位連媽媽的名言，我們都別讓勝文不開心。

這天，林口住宅的幾個家庭一起備餐，兒子和大家一起忙切菜、裝盤，幾位媽媽對他讚不絕口，他大概也感受到了被肯定的感覺，平常其他自閉兒在旁邊大叫，都會引發他的脾氣，那天竟然太平無事。

我欣賞兒子認真的模樣，他非常專注日常的功課，走跑步機、投籃球機、做體操、唱卡拉OK，他喜歡看別人唱歌，有時也會小聲唱幾句。我於是覺得兒子是個禪師，很多時候用一個默然的笑容來開導你：像禪宗公案裡那個沒有瑕疵的古鏡一樣沉默。人的本心自性，原本不須言語。

我準備把所有兒子會開心的事情記下來，把我們都開心的事情做大，像吹泡泡一樣把整個人包起來。

真正的開心，是專注到連開心都忘記的時候。

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