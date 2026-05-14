【藝術文化】NSO攜手TBT泰武古謠傳唱美巡 首站聖地牙哥合體演出

NSO團員與TBT泰武古謠傳唱團在博趣水族館大廳排練，霞光映照在TBT歌手臉上，與背後海底游魚的景觀，共奏出自然人文交響的氣氛。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／聖地牙哥報導〕NSO再度踏上美國巡演行程，首站來到坐擁太平洋壯闊海景與頂尖海洋科研底蘊的聖地牙哥，將於當地時間13日晚間（台灣14日上午）在加利福尼亞大學博趣水族館演出。團隊於12日傍晚抵演出場館進行試音與排練，在南加州燦爛的霞光中，NSO執行長郭玟岑接受本報專訪，談到此行攜手TBT泰武古謠傳唱跨界合作的源起。

NSO執行長郭玟岑（中）與加大音樂系教授梁雷（右2），與現場音控交換意見。（記者凌美雪攝）

郭玟岑表示，首站聖地牙哥的演出，是由加州大學台灣研究中心與致力為古典與當代音樂架橋的「Bridge music series（橋梁音樂系列）」共同主辦。因為希望對台灣的研究能夠在美國落地生根，包括文化的交流，所以2024年11月時，NSO已經來表演過，但那時只有演出1場，互相更加了解之後，覺得其實非常有意義，所以促成此次再度來訪，又適逢「台美人傳統週」（Taiwanese American Heritage Week），台灣的音樂怎麼跟西方結合這件事情，確實是一個很有趣的議題，因此，5月成為很好的時機。

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至於為何會攜手TBT泰武古謠傳唱跨界合作？必須回溯到去年4月，NSO受邀至台東「就藝會」的開幕演出，事前錄了很多他們唱的音樂，並帶回給作曲家陳廷銓，改編給絃樂四重奏的作品，後來成為此次將演出的《台灣傳統原住民歌謠組曲》（給絃樂四重奏與TBT 泰武古謠傳唱）。「那時候我感覺到原住民朋友好像對這件事非常開心，甚至在排練的時候時常驚豔地說，沒有想到他們演唱的歌可以被不同的形式展現，而且非常美。」

來自屏東的TBT泰武古謠傳唱其實已是經營非常久、非常有名的合唱團隊，他們也很高興可以一起來美國，所以此次美巡，NSO的4位室內樂演奏家與TBT泰武古謠傳唱合演的《台灣傳統原住民歌謠組曲》，就成為重要核心曲目之一。

也因為這個合作，NSO延伸了再度於美國巡演的可能性，不僅獲得台積電支持，將前往鳳凰城演出，也將前進西岸音樂教育重鎮、音響效果卓越的洛杉磯科爾本音樂學院Thayer音樂廳，最後會飛到紐約，在紐約考夫曼音樂中心莫金音樂廳（Merkin Hall）演出，做為慶祝駐紐約台北文化中心成立35週年的亮點節目。

郭玟岑說，NSO一路以來一直在跟世界交朋友，經驗累積下，更明白怎麼跟世界傳遞台灣的故事，「文化內容的輸出，需要一個好的敘事能力，然後清楚我們想要跟世界溝通的內容。其實我覺得，我們何其幸運可以成為台灣人，台灣愈來愈被國際間知道，不是只有科技，當然台積電非常重要，但我們也試圖告訴世界，科技產業後面的關於台灣的文化。」

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