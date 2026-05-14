【藝術文化】南管跨世代匯演 台南孔廟流轉百年絃音

傳藝中心主任陳悅宜（左4起）、南市府副秘書長徐健麟、國寶級藝師陳嬿朱等人，於昨日一起主持南管藝術交流匯演啟動儀式。（傳藝中心提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由國立傳統藝術中心與南市文化局共同主辦的南管藝術交流匯演，今年度以《絃音流轉．禮樂傳心》為主題，將於5月16、17日在台南孔廟及周邊場域登場，匯集來自全台北、中、南及離島共19個南管團體同台演出，參與者年齡橫跨10歲至80歲，從國寶級資深藝師到年輕學子齊聚一堂，展現南管藝術跨世代傳承的深厚底蘊。活動昨（13）日於台南吳園舉辦宣傳會暖身，由台南「振聲社」、「南聲社」、「和聲社」3大百年館閣以及喜樹國小喜聲社代表演出，呈現南管絃音世代延續。

這次匯演將集結各地具代表性的館閣與傳習團隊，從歷史悠久的百年館閣到校園社團，融合祭儀、整絃匯演、戲曲演出、專題講座及城市快閃等形式。5月16日上午將於孔廟大成殿廣場舉行「孟府郎君祭」，延續南管與傳統禮制的深刻連結；下午開幕活動邀請國寶級重要傳統藝術保存者陳嬿朱率藝生團演出，並由各地館閣帶來整絃匯演，細膩展現南管音樂之美。晚間則由江之翠劇場演出梨園戲《李亞仙與鄭元和》與《董永與七仙女》選段，呈現南管與戲曲融合的藝術魅力，現場亦安排互動體驗，拉近觀眾與傳統藝術的距離。

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5月17日除於南市立圖書館中西分館舉辦南管講座外，下午匯演將呈現跨世代合作演出，並以「合鳴」做為壓軸，象徵藝術薪火相傳；晚間持續帶來精采戲曲選段。此外，活動兩日也將於赤崁樓及孔廟商圈安排快閃演出，打破舞台界線，讓民眾近距離感受南管細緻韻味。

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