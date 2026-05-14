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【藝術文化】五爪金鷹現身新莊 隆興閣特展一窺客語偶戲傳承

2026/05/14 05:30

展區裡展出隆興閣珍貴戲偶、手寫劇本及內台戲院時期的歷史文物。 （新北市文化局提供）展區裡展出隆興閣珍貴戲偶、手寫劇本及內台戲院時期的歷史文物。 （新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市文化局主辦的「金鷹歸來－隆興閣掌中武林特展」，即日起於新莊文化藝術中心布袋戲文物館展開，將雲林閣派代表「隆興閣」的金光戲脈絡帶進北臺灣，包含主題區、道具展示及首度亮相的「五爪金鷹大公開」，見證掌中藝術在時代中的傳承與創新。展期至116年3月14日。

展場播放隆興閣劇團精采戲碼片段，帶領民眾一同走進傳奇英雄「五爪金鷹」的江湖世界。（新北市文化局提供）展場播放隆興閣劇團精采戲碼片段，帶領民眾一同走進傳奇英雄「五爪金鷹」的江湖世界。（新北市文化局提供）

新北市文化局表示，新莊與被譽為「布袋戲故鄉」的雲林雖風格各異，卻共同編織了台灣偶戲的歷史拼圖。本次邀請到的雲林閣派代表「隆興閣掌中劇團」，自1959年創立，以招牌戲《五爪金鷹一生傳》紅遍全台；1980年由第2代廖昭堂接棒後，更首創以「客家話」演出，屢獲肯定，曾多次入選國家扶植團隊及客委會扶植演藝團隊，為台灣客家布袋戲的重要推手。

本次特展呈現隆興閣的演藝精華，展場同時陳列珍貴戲偶、手寫劇本及內台戲院時期的歷史文物。這些史料詳實記錄了團長廖昭堂在面臨大環境變遷時，如何帶領劇團從黃金年代華麗轉身，展現傳統戲曲歷經歲月洗禮後，勇於開創新局的生命力量。

除了靜態展示，展覽期間亦規畫系列動態活動，將邀請隆興閣掌中劇團於7月25日演出《聖魔風雲錄》，並舉辦「金鷹再現」工作坊，揭開「五爪金鷹」在戲院縱橫1甲子的傳奇面紗。

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