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【自由副刊．閱讀小說】 張嘉真／自由路上 － 2之2

2026/05/14 05:30

圖◎倪韶圖◎倪韶

◎張嘉真 圖◎倪韶

「先開大台的再開小台的就比較好開了齁。」

今天一切平順，教練無聊到滑了好一陣子的手機，直到他手機電子報的彈出式廣告跳出一段怎樣都關不掉的音樂，教練才收起手機，抬頭看看路況。

她以為教練至少會挖苦她兩句，昨天開phòo-sih今天開March，結果教練大方表達他的羨慕之情，「妳昨天就直接跟我說，那台phòo-sih是妳家的，我就不用講那麼多，我會改去叫妳其他同學小心一點，不是妳小心人家。」

「那不是我家的。」

教練愣了一下，「妳朋友對妳那麼好，妳敢隨便開人家的phòo-sih喔……」

教練愈說愈困惑，她聽得出來是因為教練找不到詞彙結尾。這個調侃的語氣後面理所當然要接上「男朋友齁」。就跟「今天打扮得這麼漂亮」必須接上「要去約會齁」一樣，語氣領先了內容，你還沒說出口就知道自己要說什麼才算把話說完。

但是教練有看見下車的小咪。

她胡謅了一個最簡單，她也最希望發生的情境，「她在追我，才借我開車。」

「是喔，喔，不簡單喔，女生開那台車，滿大的。」教練點點頭，「我們家也有啊，妳有沒有看到，18號車跟26號車的場內跟道駕教練，她們是一起的啦。」

「有啊，我本來想說有沒有機會給她們教，結果你就殺出來說要教我。」

「給我教是妳賺到欸，我是王牌教練餒。」

兩人談笑風生，車子裡一時間充滿了快活的空氣。

教練看了一下時間，「她今天也會來接妳嗎？」

「不會欸。」

「妳靠邊停一下。」

她不明所以，還是照做。

「妳聽教練說一句，如果妳沒有要跟人家一起，不要跟她學開車。」

教練往後挪動屁股，好整以暇地靠在椅背上。他準備要告訴她一個道理。

「妳有沒有發現，教練教的跟人家教妳的很不一樣。妳今天就開得不一樣了，但是教練都沒叫妳改嘛，那也不是錯的，開車沒有什麼對錯之分。我不是都跟妳說，角燈就是前輪，門把過安全島，方向盤就可以打到底了。教練教妳的都是最基本的啦，包妳不會撞到的，但是我自己在外面開車當然不可能開到九十度才要轉。我不會教妳我是怎麼開車，我只會教妳車子是怎麼開的。妳要是跟她學了，妳就會那樣開車，那改不過來的。」

「那會怎樣？」

教練愣了一下，他看起來認真地被問倒，教練苦思了一陣子，最後說，是也不會怎樣啦。

問出口的時候她心裡其實就閃過那個答案了，小咪開宗明義告訴過她，她會非常心痛。

她控制不住，她覺得太不公平了，就連駕訓班教練都覺得其實不會怎樣，她事前怎麼會知道該如何提防，她怎麼會知道不該答應。

「那你幹嘛說？」她聽到自己流利地遷怒，「說出來會讓你覺得自己懂很多嗎？我需要知道你怎麼想嗎？你明明就知道我才不覺得你是什麼王牌教練，我只是聽不下去竟然有人把流產當笑話講，啊你就是受不了有人不想聽你說話，才指定要教我。你喜歡有話直說嗎？如果我也把話通通都說出來，你還覺得想到什麼就說出來很好嗎？」

兩人沉默地坐著，誰也沒有要先下車。

「妳從一開始就受不了我了嗎？」

她點頭。

教練澄清，那個笑話他講十幾年了，沒有針對誰，也沒有其他人反應過說這個不好。

見她沒有反應，教練愈說愈委屈，她都表現得平平的，他說什麼，她都嘛說好，她也都有做，他怎麼知道她其實在忍耐了，實在沒有必要生氣。他面對那麼多學員講課，根本不會注意每個人的表情，遑論故意要為難她才教她。從一開始就是她多心了，才會覺得兩人不對盤。

她也在氣頭上，不理解教練為什麼要說這麼蹩腳的理由。她挑釁地叫教練說出一個理由，如果不是看她不順眼，為什麼挑了整班男的教，只有她一個女生。

教練真的給了她一個答案。

她匆匆下了車，跑去櫃檯說她要換一個教練。

櫃檯塞給她教練的名片，要她跟教練私下好好聊聊，不能這樣說換就換。她說不能換教練的話她就要退費，她朋友是律師，教練在車裡的對話都有行車紀錄器監視錄影對吧？

櫃檯神色緊張起來，拉住她的手，壓低音量問她發生什麼事，教練的女兒已經跟她差不多大了，從來沒學員反應過教練踰矩。

「他說我很像他的女兒，所以他想教我開車，我覺得很噁心。」

她站在小咪家樓下，傳訊息問小咪，今天天氣很好，要不要去兜風？

坐進副駕駛座的小咪散發一股甜膩的香氣。那是人剛起床時的肉香與奶香，她像一顆剛出爐的麵包，在被窩裡加熱了整個晚上，熱氣與香氣從毛細孔中逸散出來。她湊近小咪的脖子大吸一口，雪松與茶葉的淡香精味壓不住她喝了整晚的紅酒。發酵過後的葡萄在體內持續被加熱、消化，從汗腺泌出，產生像是以凍傷葡萄釀製的冰酒一樣濃烈的甜度。

她聞著小咪的味道，一點一點鬆懈下來。

宿醉的小咪撐著頭問她早上上課如何？她突然想到上禮拜上課的事。駕訓班最近開了新的一期課程，適逢大學寒假期間，投入滿坑滿谷懂得把握時間的大學生。

別班教練沒有算好車子的數量，只好安排她和一位新來的同車練習。

教練對著她說，這是妳的學妹，跟妳同一間大學，好像是舞蹈系的，轉頭對著新來的說，這是妳的學姊，妳要好好看學姊示範喔，學姊開的都是標準的。

「怎麼不是教練示範？」

「因為他還有一拖拉庫的人連教都沒教過。」

舞蹈系的妹妹長得很像舞蹈系的女生。俐落靈敏，綁起馬尾的面容梳得乾乾淨淨，一絲頭髮都不會掉下來，雙腳放鬆就自然地外八張開。

妹妹一開車，她就知道教練為什麼要特別叮嚀。妹妹完全沒有在插潲教練的口訣，諸如前進時角燈壓到油管就把方向盤左轉到底，倒退時看到邊線完全露出來才能把方向盤回正，妹妹直接用身體測量輪胎與邊線的距離。妹妹現在感覺自己偏左還是偏右，她就有辦法調整回來，汽車彷彿是她身體的延伸，而身體在一個空間的平衡正是她的本能。妹妹對身體的運用讓她歎為觀止，她第一次用這種方法體認到舞蹈的真義。

可是妹妹張開了全身的毛孔在學她開車的方式。學她在看見角燈碰到油管時把方向盤左轉到底，倒退時看到邊線露出來才慢慢回正方向盤。妹妹不用出言問她那些捷徑確切的步驟，每一圈回來，妹妹都更接近標準答案，更接近終點。

「妳捨不得人家長大喔？」小咪戳了一下她的臉頰。

「對啊，我問她大幾了？她說大二，我不小心感歎，我好久沒有跟十九歲的人講到話了。妳猜她說什麼，她說她二十歲了！」

妹妹說她二十歲了。

她跟小咪一起笑出來。她轉頭看著她好喜歡的女生露出她好喜歡的笑容。

她問小咪，在妳眼中我也是這樣嗎？

小咪牽著她的手忽然轉涼，她的手心也變得又溼又冷，她意識到小咪最在乎她的瞬間也就只是這樣而已。她們仍然靜靜地牽著手等紅燈。

綠燈亮起，她腳含在煞車上慢慢滑到車道前方準備左轉，小咪輕聲說可以過了，但她不敢踩油，車子走得太慢，原本在遠方的直行車一下子就開到她的面前，她緊張到錯把油門當成煞車，踩下去的瞬間車子往前暴衝了一小段。直行車煞住了，對方按了一聲喇叭就繞過她開走了。

她若無其事地左轉過去，心跳又輕又快。她們都發不出聲音。

四周響起警車鈴聲，她從後照鏡看到兩台警用摩托車。

「要停下來讓他們嗎？」

小咪沒有說話。

警車的聲音愈來愈近，她努力減速靠右讓出車道位置。

「他們不是要過，他們在叫我們停下來。」小咪終於開口，示意她按下車窗，風聲隨之灌進來，「妳找一下妳的學習駕照，如果駕訓班沒有發紙本的給妳，那你給他看妳的駕訓班簽到卡，上面應該有最近的日期。」

警察說明攔停原因是剛才看見車子轉彎時誤踩油門，要查看駕駛的狀況。她把身分證拿給警察，警察確認她沒有酒駕後，叫她下次記得把學習駕照帶在身上。

另一個警察跟小咪要了駕照。小咪沒有聽清楚，警察又再要了一次。小咪突然解開安全帶下車。

小咪說開車是一件自由的事。

兩人站在路邊的時候，小咪重複地向她道歉，她說，但是開車真的是一件很自由的事，我希望妳也明白這種暢快的自由。

她的腦袋一片空白。

小咪的駕照因為酒駕被吊扣了四年，現在視同無照。

小咪說希望她自由，小咪說希望她心痛，但她現在終於知道，小咪叫她學開車當做補償，只是因為需要一個人載她，不是因為她跟別人做愛傷害到小咪。

警察當場禁止兩人駕駛。她搶在小咪打給老公之前，拿出那張名片，打電話給教練，問他能不能來幫想像中的女兒移車。

教練趕到，警察揮手要他們趕快把車移走。教練指著駕駛座的門，要她上去開。她不可置信，她說沒必要在這種節骨眼練車吧？這是駕訓班實境秀嗎？但是教練堅持他不開陌生人的名車。僵持不下之際，小咪自行決定把鑰匙交到她手裡，直接坐到後座，教練也跟著關上副駕駛座的門。警察說，快到尖峰時段了車再停在這裡我要開妳單了。

她覺得全世界都瘋了。

回家的路很長，他們三個人都很緊張。

兩個會開車的人互相牽制，所以沒有人批評指教、發表高見，或是叫她再靠車道的左邊一點開。

兩人的視線只是像夕陽，照在她的身上，愈拉愈長，從頭頂將她牢牢地看到腳趾，小心翼翼，深怕錯過任何一點。

車窗外的景色不斷推進，她在自己穩定開到時速六十公里的時候意識到這就是結束。她開始不喜歡小咪了。

明天之後，難堪的小咪會封鎖她所有聯絡方式，櫃檯會成功幫她調班給一個新的教練。他們不應該出現在同一輛車子裡，就像人不該見到自己在平行世界的分身一樣，當所有錯誤齊聚一堂，一個錯誤看著另一個錯誤，錯誤就像在照鏡子，就是錯誤即將被修正的時刻。

她開口問教練，她跟教練的女兒像在哪裡？教練嚇了一跳，他清了清喉嚨說，髮型吧，髮型像。

她轉頭跟小咪解釋，教練今天說我很像他的女兒，一開始才會挑我去教，不是因為我聽流產笑話聽到一半不給他面子跑出去投飲料喝。我誤會他了，其實他不像我說的那麼討人厭。

小咪愣了一下，接上話，她說，教練的女兒一定也會聽他講笑話聽到一半就跑掉。

教練也愣愣地說，對啦，她都不想聽我講話。

她從室內鏡中看到小咪的眼睛，一直一直望著鏡子，像是在等她看過來，等她明白。小咪知道她在盤算什麼，小咪知道她想要結束了，她打算跟他們在最後說點話。但是她一跟小咪對到眼，眼淚就流出來了，她發不出聲音，她不想被教練發現她在哭。

小咪替她說下去。

小咪指著駕駛座慫恿教練，那你想跟女兒說什麼？你現在跟她說一下啊。

教練想了想。

他說，開在自己的車道，妳就好好開在自己的車道，都不用去管人家，也不用怕。

小咪追問，開車以外的事也可以啊。

教練很快地搖搖頭，他說這就是他想說的，「妳們兩位也是，我也想把這句話送給妳們。」

鏡子裡，小咪像是忽然被揍了一拳，眼睛碎得一塌糊塗，但小咪還是維持一樣的語氣詢問教練是什麼意思？

「她是跟我說小姐妳在追她，但我看我們家妹妹也很喜歡妳啊。小姐妳不要再喝酒，之後妳們出去玩開車就可以換手啦。」

小咪模糊地應了一聲，迅速低下頭。

導航發出提示聲音，教練拍拍她的椅背，示意她準備從下一個出口下橋，小咪家要到了。

鏡子裡面再沒有小咪的眼睛。

她看到小咪的最後一眼，是她受傷的樣子。

拿到駕照的那天，她租了一台車。

自己一個人開車的路上，她反覆地驗證，人坐在駕駛座的時候是沒有辦法從後照鏡裡看見自己開車的方式的，大概只有長頸鹿才做得到。小咪想要留給她的不是心痛，小咪想要讓她了解自由。

小咪覺得開車是一件很自由的事。

小咪曾經把她的自由寄望在她的身上，後來小咪決定把自由還給她。●

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