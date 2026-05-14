限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 詹詹／對戲
◎詹詹
◎詹詹
或許學佛的人都是有錢人，如果這是一種偏執，那便是我修行未深，庸人自擾，方有餘暇去煩擾生命的本質；那便是還不夠窮，還沒到必須把所有時間都拿去換命，還沒到死亡在你面前凝視著你。
對物質失去興趣，對溫飽也不必上心，那些堂皇的道場，那些渴求證悟的眼神，讓我也成了共犯之一，我總在不經意的縫隙，看到背板的痕跡，這是一場偉大的戲，我們因而有了上台的時機，我們搭的棚，架的燈，等著與佛對戲；那些經典，句句深植人心，更大的真理，讓渺小的自己得以安定。若有似無的言辭，讓虛實不必看得太清。一切如夢幻泡影，我們必須活下去，無用之用，在這棚下，視為大用；台下並無真正的觀眾，所有實相皆是心。
請繼續往下閱讀...
「凡所有相，皆是虛妄。若見諸相非相，即見如來。」禮佛的時候，我總習慣端詳供花，花總燦爛，一旦枯萎，隨即換下。●
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應