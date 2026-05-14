【家庭plus．生活停看聽】從日本繭居族 看台灣孤寂

圖／達志影像

文／辛夷

夜深的城市，有些燈從不熄滅。那是繭居者的世界──狹小的房間裡，電腦的微光成了唯一的時鐘，白晝與黑夜沒有界線。日本，如今有超過146萬人選擇長居於此，成為名為「繭居族」的隱形群體。而在那些緊閉的門後，不只是個人的逃避，更是一整個時代的疲憊。

繭居，並非一場突如其來的病。它像冬天的霜，一層層凝結於心。也許是校園裡的霸凌、求職市場的冷漠、父母的過度期盼，又或只是對「成功」兩字的無聲反抗。當社會的標準太狹窄、人生的軌道太筆直，任何偏離軌道的人，都會被貼上失敗的標籤。於是，有人選擇不再奔跑，只想在房間裡喘一口氣。

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日本「8050問題」的悲劇，像是時間的鏡子。80歲的父母照顧50歲的子女，老與老相依，沉默的家成了一座溫柔卻封閉的牢。父母以愛為名守護，卻也被愛困住；子女以羞愧為名沉默，卻也在沉默中老去。當父母離世，留下的不是遺產，而是無人可依的空屋與難以續命的孤單。

然而，這樣的故事，並非只存在於日本。

在台灣，我們也看見相似的影子。少子化、長照壓力、青年低薪、房價高漲──這些字眼組成了現代社會的輕歎。愈來愈多的年輕人回到家中，暫時休息，卻一休就是數年；愈來愈多的中年人照顧雙親與子女，夾在責任之間，喘不過氣。那句「等景氣好一點再說吧」成了我們的共通語。

台灣或許還未出現「8050」的規模，但「6020」、「7030」的輪廓早已浮現。電腦螢幕前的孤單、家中父母的歎息，與日本無異。只是我們不願命名，不願承認這份孤立已悄然成形。

繭居的根，或許來自現代社會的殘酷，一切都以「效率」衡量，連幸福都得拿出成果報告。人一旦失去生產力，就被視為無用；但沒有人問過，那些退回房間的人，究竟是為了逃避，還是為了活下來。

有時我想，這世代的孤寂，是不是也與文明有關。網路讓世界更近，卻讓心更遠；我們懂得關注議題，卻忘了關心身邊的人。當生活被壓縮成螢幕上的一個個帳號，真實的溫度、失落的眼神，便都成了被遺忘的語言。

或許，日本那道「8050」的警訊，正提醒我們──孤立不只是他國的問題，而是整個東亞社會的集體宿命。那些講求服從、壓抑情緒、以成功定義存在價值的文化，正一點一滴地削弱人與人之間的柔軟。

也許，我們該學會在現代生活的鐵網裡，為彼此留一扇窗。那扇窗，讓光進來，也讓呼吸流動。當我們願意走近那些被遺忘的人──無論是繭居的青年、照顧者的父母，還是疲憊的中年，社會才有可能重新學會「相依」的意義。

因為每一扇緊閉的門後，都藏著一顆渴望被理解的心。

當我們學會輕輕敲門，也許就能聽見，那些不敢出聲的人，終於在門後低語：「我在這裡。」

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