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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．四季好食】一種食材兩道吃法

2026/05/14 05:30

一種排骨分做成兩道菜，排骨湯和烤排骨，保證不會有剩菜。一種排骨分做成兩道菜，排骨湯和烤排骨，保證不會有剩菜。

文、圖／梁瓊白

一種排骨分做成兩道菜，排骨湯和烤排骨，保證不會有剩菜。一種排骨分做成兩道菜，排骨湯和烤排骨，保證不會有剩菜。

剩菜，是每個家庭都會有的問題，也是做菜者最大的煩惱，當預備的量超出能吃掉的量，所有沒吃完的就都成為剩菜。

如果是菜不好吃，倒掉也就認了，如果只是吃剩就不要，以國人惜物的習慣還是捨不得，但是菜回鍋都不好吃，也沒人喜歡吃，尤其是剩菜，做菜的婆婆媽媽千萬別讓自己成為剩菜回收者。

寧可少做點也不要吃不完，是解決剩菜之道，說穿了就是要減量，不要覺得做多和做少花的時間和工序一樣，就想著不如一次多做些再慢慢吃，這樣剩菜就出現了，結果最後都是倒掉的多，但其實有個一菜兩吃的方法可以試試。

就以肉類來說，它通常是餐桌上的主菜，買起來都不會剛好一斤，多少都會超過一些，尤其是排骨不可能剛好是一斤的量，如果只做一道菜，肯定一餐吃不完，留到下一餐又不夠，回鍋也不好吃，但如果一次做成兩道菜就沒問題了。

把買回來排骨洗淨、川燙後先煮成排骨湯，大約半小時左右，將肉多的幾塊揀出來，留下骨頭較粗的在鍋裡，然後加入冬瓜、鮮筍或蓮藕繼續煮成不同口味的排骨湯；揀出來有肉的排骨，另外加上用少許醬油、蒜末、蠔油、番茄醬和糖調勻的醬，拌勻後放入烤箱，用200度火力烤10分鐘，喜歡吃辣的可以撒少許辣椒粉，或是撒孜然粉、胡椒鹽，都能展現不同的新風味，一種食材立刻變出兩種風味的菜。

不用擔心排骨湯不夠濃郁，因為一開始是所有排骨一起煮的，所有的鮮味都留在湯裡，而原本需要較長時間才能烤熟的排骨，因為先煮熟了才烤，不但縮短了烤的時間，烤好的口感還非常嫩，比直接烤到乾硬還好吃，調味的醬汁均勻沾附在表層，正好達到調味的效果，非常下飯。若沒有烤箱，也可以將醬汁和排骨放在鍋子裡，用先煎後燒的方式上色調味，同樣有不錯的效果。另外再炒兩個菜就是豐富的一餐，既簡化了烹調的過程，又豐富了口味的單調，保證一餐光盤，不會有剩菜。

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