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【藝術文化】故宮公布新故宮計畫進度 5/22舉辦論壇精進修正再送審

2026/05/15 05:30

故宮院長蕭宗煌（前排左4）、副院長黃永泰（前排左3）及副院長余佩瑾（前排右5）率領故宮團隊，昨日宣布下半年重要計畫。（記者董柏廷攝）故宮院長蕭宗煌（前排左4）、副院長黃永泰（前排左3）及副院長余佩瑾（前排右5）率領故宮團隊，昨日宣布下半年重要計畫。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立故宮博物院邁入第101年，昨（14）日舉辦媒體茶敘，由院長蕭宗煌率領副院長黃永泰、余佩瑾及故宮團隊宣布下半年重要計畫及新故宮計畫進度。蕭宗煌指出，截至今年4月底，北院與南院參觀人數各約68萬及37萬人次，均超過去年同期，預估2026年南北兩院參觀總人數將以350萬人次為目標，其中北院240萬人次、南院110萬人次。

新故宮計畫北院正館整建願景模型，目前正於正館公開展示。（記者董柏廷攝）新故宮計畫北院正館整建願景模型，目前正於正館公開展示。（記者董柏廷攝）

備受關注的新故宮計畫工程進度，蕭宗煌表示「無障礙連通道」已於今年4月決標。蕭宗煌形容，過去民眾前往故宮相當辛苦，如同古時朝拜皇帝需上下攀爬且路線迴繞；未來無障礙連通道完工後，從至善路公車站停車起點，即可透過2座電扶梯與1座無障礙電梯直達第2展覽館，並從該處連接至故宮晶華與研究大樓平台，最後通往正館1樓，實現人車分流，改善整體行人及無障礙動線。

除了交通動線優化，副院長黃永泰補充，研究大樓預計今年將所有原於地下空間辦公的人員移至地上層，地下空間2期整建工程已啟動招標。針對外界最關心的正館整建，故宮目前正於正館展出整建願景圖及模型，旨在優化正館結構安全與內部陳覽環境。而因應去（2025）年文資審議未通過，故宮除了自4月30日至5月31日在正館2樓展示修正後的正館修復及再利用願景模型及模擬圖外，並將於5月22日舉辦論壇，邀請觀光、建築與文化資產保存專家交流，並續依文資法召開公開說明會，修正計畫後再次送審，展現對文資保存與現代化設施併行的重視。

文物管理亦有進展，故宮下半年將啟動第4次典藏文物大盤點，蕭宗煌強調，故宮的重要典藏是博物館存在的理由，截至115年4月底，文物總數共699,150件，包含國寶48,401件及重要文物17,408件，此次盤點預計進行至120年12月，並首度改採無紙化作業。盤點委員將透過平板設備查詢與填報記錄，每件文物都將配對RFID與QRCode，讓庫房管理真正進入數位化時代。

南部院區工程進度方面，南院2館截至今年4月底進度約54.33%，預計12月底可達88%，目前正進行主體建築ALC板安裝與外牆帷幕施工。

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