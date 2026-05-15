【藝術文化】NSO攜手TBT美巡首演 《台灣傳統原住民歌謠組曲》感動觀眾

NSO攜手TBT泰武古謠傳唱展開美巡，首站登加州大學聖地牙哥分校，校長Pradeep Khosla（前排左4）、藝術與人文學院院長Cristina Della Coletta（前排右4），以及台僑范清亮、陳淑雲夫婦（前排右2起）與表演團隊合影。

（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／聖地牙哥報導〕NSO國家交響樂團繼2023年美東巡演後，今年以精銳的室內樂組合再度訪美，首站於美西時間13日晚間（台灣14日上午）在加州大學聖地牙哥分校演出，主辦單位加大聖地牙哥分校包括校長Pradeep Khosla、藝術與人文學院院長Cristina Della Coletta及博趣水族館長Harry Helling都親自出席，表達對此次台美文化交流演出的重視。

加大聖地牙哥分校是美國有名的學術研究單位，也使這場演出成為NSO此趟美巡行程中唯一非售票演出，受邀觀眾有不少當地學術界人士，加大台灣研究中心教授廖炳惠說，已經第3次受邀來演出的NSO具備高度國際水準，這次也希望能藉由TBT泰武古謠傳唱的加入，讓在地觀眾接觸到更精采豐富的台灣文化。

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Khosla校長在致詞中提到，這場演出不僅在音樂交流，還有更多台灣與美國共通的文化傳承，可說意義重大。他說，「台灣是一個至關重要的國家，因此，請允許我在此特別致意。」

Coletta院長則特別提到藝術與人文學院所屬的台灣研究中心，近5年來因獲得台僑范清亮與陳淑雲夫婦無私的捐助，得以藉由「Bridge music series（橋梁音樂系列）」，跨越語言與文化的界線，將古典音樂與當代音樂融匯貫通，促進彼此之間相互的理解。

Coletta還特別向觀眾介紹NSO的演出足跡遍布全球，TBT泰武古謠傳唱則致力於傳承與弘揚台灣原住民音樂傳統，且活躍於各大國際藝術節，「我們深知藝術與音樂擁有凝聚人心的強大力量」，Coletta說，「能有機會在今夜聆聽這些才華洋溢的音樂家們演出，是何等令人振奮！」

首演音樂會焦點，是絃樂四重奏與TBT泰武古謠傳唱的《台灣傳統原住民歌謠組曲》，收錄了屏東排灣族3首古謠，展現人與人之間真摯的情感交流，也讓觀眾專注沉浸其中。NSO美巡下一站，將於美西時間5月15日，在西岸音樂教育重鎮洛杉磯科爾本音樂學院Thayer音樂廳演出。

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