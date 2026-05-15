【藝術文化】第12屆TIPC登場 李遠 朱宗慶共同鳴鑼揭幕

文化部長李遠（左）與朱團藝術總監朱宗慶鳴鑼為擊樂慶典揭開序幕。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由朱宗慶打擊樂團策畫主辦的第12屆TIPC台灣國際打擊樂節，昨（14）日晚間於台北國家音樂廳舉行開幕音樂會，在文化部長李遠與朱團創辦人暨藝術總監朱宗慶共同鳴鑼下，替為期5天的擊樂慶典正式揭開序幕。本屆集結來自台灣、日本、南韓、印度、美國、法國與伊朗等10國11團共155位打擊樂家參與演出，此外，還有來自匈牙利、斯洛維尼亞、澳大利亞及紐西蘭等國的音樂家專程來台參與。

朱宗慶表示，舉辦TIPC是一項龐大而艱鉅的工程，「動員了59位行政同仁、17位技術人員，以及1、2、3團共45位團員，全程投入演出與各項工作。看到上千位拿鼓棒、琴槌的人齊聚一堂，滿懷感動及感謝。」

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開幕音樂會由「地主隊」朱宗慶打擊樂團擔綱演出，並攜手單簧管演奏家楊元碩、笙演奏家陳麒米共同登台，首場曲目安排極具特色，第1首〈六棒傳奇之琴鍵奇緣〉由8位演奏者同時展現6支棒子的木琴高難度技藝；隨後演出取材自泰雅族文化的〈織〉，以及融合單簧管與嗩吶技巧的〈嗩笛狂想〉，最後則是TIPC世界首演曲目〈JDNA〉。這4首曲目呈現了朱團長年致力追求突破與創新的藝術風貌，同時也是透過委創轉化台灣深厚文化底蘊的成果。

演出結束後，文化部長李遠於酒會中表示，他對朱團長期以來「玩真的」的專業態度深感敬佩。李遠提到，文化部今年首度推出國際藝術節慶系列活動「TAIWANder」，感謝朱團敲出精采開場，並肯定朱宗慶將台灣打造為世界打擊樂中心，與「TAIWANder」計畫的夢想不謀而合。

第12屆台灣國際打擊樂節將持續至5月18日，除在台北國家音樂廳帶來9場演出及4場講座，同時，皮可沙打擊樂團與朱團也將於台中國家歌劇院、高雄大東文化藝術中心及衛武營國家藝術文化中心進行巡演。詳詢OPENTIX。

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