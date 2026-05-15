自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第12屆TIPC登場 李遠 朱宗慶共同鳴鑼揭幕

2026/05/15 05:30

文化部長李遠（左）與朱團藝術總監朱宗慶鳴鑼為擊樂慶典揭開序幕。（記者董柏廷攝）文化部長李遠（左）與朱團藝術總監朱宗慶鳴鑼為擊樂慶典揭開序幕。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由朱宗慶打擊樂團策畫主辦的第12屆TIPC台灣國際打擊樂節，昨（14）日晚間於台北國家音樂廳舉行開幕音樂會，在文化部長李遠與朱團創辦人暨藝術總監朱宗慶共同鳴鑼下，替為期5天的擊樂慶典正式揭開序幕。本屆集結來自台灣、日本、南韓、印度、美國、法國與伊朗等10國11團共155位打擊樂家參與演出，此外，還有來自匈牙利、斯洛維尼亞、澳大利亞及紐西蘭等國的音樂家專程來台參與。

朱宗慶表示，舉辦TIPC是一項龐大而艱鉅的工程，「動員了59位行政同仁、17位技術人員，以及1、2、3團共45位團員，全程投入演出與各項工作。看到上千位拿鼓棒、琴槌的人齊聚一堂，滿懷感動及感謝。」

開幕音樂會由「地主隊」朱宗慶打擊樂團擔綱演出，並攜手單簧管演奏家楊元碩、笙演奏家陳麒米共同登台，首場曲目安排極具特色，第1首〈六棒傳奇之琴鍵奇緣〉由8位演奏者同時展現6支棒子的木琴高難度技藝；隨後演出取材自泰雅族文化的〈織〉，以及融合單簧管與嗩吶技巧的〈嗩笛狂想〉，最後則是TIPC世界首演曲目〈JDNA〉。這4首曲目呈現了朱團長年致力追求突破與創新的藝術風貌，同時也是透過委創轉化台灣深厚文化底蘊的成果。

演出結束後，文化部長李遠於酒會中表示，他對朱團長期以來「玩真的」的專業態度深感敬佩。李遠提到，文化部今年首度推出國際藝術節慶系列活動「TAIWANder」，感謝朱團敲出精采開場，並肯定朱宗慶將台灣打造為世界打擊樂中心，與「TAIWANder」計畫的夢想不謀而合。

第12屆台灣國際打擊樂節將持續至5月18日，除在台北國家音樂廳帶來9場演出及4場講座，同時，皮可沙打擊樂團與朱團也將於台中國家歌劇院、高雄大東文化藝術中心及衛武營國家藝術文化中心進行巡演。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中