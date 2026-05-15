限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 林瑞麟／介懷
◎林瑞麟
◎林瑞麟
．
從「箱根町港」出發
說好的，十分鐘後在原地下船
我依然記得
只是被風景裡生出的一個詞彙耽誤了
．
船緩緩
悠悠地抵達碼頭
我滯留，在風裡
飄著，因為雲
因為天空藍，因為湖水綠
像很多年以後的那天
我們背海、背德、悖離自己
．
這艘船名為海賊
轉往另一個方向，船身繼續在湖面搜刮
前方有不確定的追獵對象
像執念，我顧左右而無他
船上的訊號突然遼遠而貧弱
如忽遠忽近不真切的你
．
在蘆之湖的每一瞬都是餘生
像絹絲，委婉的和平鳥居
從湖面升起，如此的水性與寬容
忽然聽見你說：
我們何不尋常？
我是認真的
若我依約下船，便不會
在「桃源台」上岸而心底多了一面風景
也不至於如此介懷
對於後來的你
．
手機轉醒了
那頭的平行時空一直有人murmur
是你嗎？
．
注：「桃源台」為日本神奈川縣蘆之湖的碼頭之一。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應