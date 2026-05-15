【自由副刊】 林瑞麟／介懷

◎林瑞麟

◎林瑞麟

．

從「箱根町港」出發

說好的，十分鐘後在原地下船

我依然記得

只是被風景裡生出的一個詞彙耽誤了

．

船緩緩

悠悠地抵達碼頭

我滯留，在風裡

飄著，因為雲

因為天空藍，因為湖水綠

像很多年以後的那天

我們背海、背德、悖離自己

．

這艘船名為海賊

轉往另一個方向，船身繼續在湖面搜刮

前方有不確定的追獵對象

像執念，我顧左右而無他

船上的訊號突然遼遠而貧弱

如忽遠忽近不真切的你

．

在蘆之湖的每一瞬都是餘生

像絹絲，委婉的和平鳥居

從湖面升起，如此的水性與寬容

忽然聽見你說：

我們何不尋常？

我是認真的

若我依約下船，便不會

在「桃源台」上岸而心底多了一面風景

也不至於如此介懷

對於後來的你

．

手機轉醒了

那頭的平行時空一直有人murmur

是你嗎？

．

注：「桃源台」為日本神奈川縣蘆之湖的碼頭之一。

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