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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 林瑞麟／介懷

2026/05/15 05:30

◎林瑞麟◎林瑞麟

◎林瑞麟

從「箱根町港」出發

說好的，十分鐘後在原地下船

我依然記得

只是被風景裡生出的一個詞彙耽誤了

船緩緩

悠悠地抵達碼頭

我滯留，在風裡

飄著，因為雲

因為天空藍，因為湖水綠

像很多年以後的那天

我們背海、背德、悖離自己

這艘船名為海賊

轉往另一個方向，船身繼續在湖面搜刮

前方有不確定的追獵對象

像執念，我顧左右而無他

船上的訊號突然遼遠而貧弱

如忽遠忽近不真切的你

在蘆之湖的每一瞬都是餘生

像絹絲，委婉的和平鳥居

從湖面升起，如此的水性與寬容

忽然聽見你說：

我們何不尋常？

我是認真的

若我依約下船，便不會

在「桃源台」上岸而心底多了一面風景

也不至於如此介懷

對於後來的你

手機轉醒了

那頭的平行時空一直有人murmur

是你嗎？

注：「桃源台」為日本神奈川縣蘆之湖的碼頭之一。

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