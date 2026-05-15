【家庭plus．】第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪畫比賽得獎作品（上）─幼兒組

聯邦銀行主辦，自由時報協辦的第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪畫比賽，首獎與優選得獎作品將於今明兩天在本版刊出。本屆畫作評審為第17屆聯邦美術印象大獎首獎及第21屆聯邦美術新人獎首獎陳光融、第11屆聯邦美術新人獎首獎陳奕潤、第20屆及第22屆聯邦美術印象大獎優選宋適生。

幼兒組

首獎

幼兒組首獎：陳翊玄 作品名稱：和媽媽在大海中釣垃圾

陳翊玄 作品名稱：和媽媽在大海中釣垃圾

評語：作者在有底色的紙張上用童趣的線條勾勒，加上強烈對比的用色，完全表現出屬於這個年紀的膽大與細緻，非常出色成功。

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優選

幼兒組優選：曾芷涵 作品名稱：太陽

曾芷涵 作品名稱：太陽

幼兒組優選：陳品諠 作品名稱：和媽媽做好回收，心花開

陳品諠 作品名稱：和媽媽做好回收，心花開

幼兒組優選：鄭宇喆 作品名稱：地球我愛你

鄭宇喆 作品名稱：地球我愛你

幼兒組優選：黃治郢 作品名稱：淨灘

黃治郢 作品名稱：淨灘

幼兒組優選：趙辰璿 作品名稱：我送媽媽的彩色蝴蝶花

趙辰璿 作品名稱：我送媽媽的彩色蝴蝶花

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