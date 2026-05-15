自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．】第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪畫比賽得獎作品（上）─幼兒組

2026/05/15 05:30

聯邦銀行主辦，自由時報協辦的第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪畫比賽，首獎與優選得獎作品將於今明兩天在本版刊出。本屆畫作評審為第17屆聯邦美術印象大獎首獎及第21屆聯邦美術新人獎首獎陳光融、第11屆聯邦美術新人獎首獎陳奕潤、第20屆及第22屆聯邦美術印象大獎優選宋適生。

幼兒組

首獎

幼兒組首獎：陳翊玄 作品名稱：和媽媽在大海中釣垃圾幼兒組首獎：陳翊玄 作品名稱：和媽媽在大海中釣垃圾

陳翊玄 作品名稱：和媽媽在大海中釣垃圾

評語：作者在有底色的紙張上用童趣的線條勾勒，加上強烈對比的用色，完全表現出屬於這個年紀的膽大與細緻，非常出色成功。

優選

幼兒組優選：曾芷涵 作品名稱：太陽幼兒組優選：曾芷涵 作品名稱：太陽

曾芷涵 作品名稱：太陽

幼兒組優選：陳品諠 作品名稱：和媽媽做好回收，心花開幼兒組優選：陳品諠 作品名稱：和媽媽做好回收，心花開

陳品諠 作品名稱：和媽媽做好回收，心花開

幼兒組優選：鄭宇喆 作品名稱：地球我愛你幼兒組優選：鄭宇喆 作品名稱：地球我愛你

鄭宇喆 作品名稱：地球我愛你

幼兒組優選：黃治郢 作品名稱：淨灘幼兒組優選：黃治郢 作品名稱：淨灘

黃治郢 作品名稱：淨灘

幼兒組優選：趙辰璿 作品名稱：我送媽媽的彩色蝴蝶花幼兒組優選：趙辰璿 作品名稱：我送媽媽的彩色蝴蝶花

趙辰璿 作品名稱：我送媽媽的彩色蝴蝶花

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中