自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．】第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪畫比賽得獎作品（上）─低年級組

2026/05/15 05:30

低年級組

首獎

低年級組首獎：吳子涵 作品名稱：我和媽咪在幫大象洗澡低年級組首獎：吳子涵 作品名稱：我和媽咪在幫大象洗澡

吳子涵 作品名稱：我和媽咪在幫大象洗澡

評語：整體畫面展現出強烈的生命力，巧妙運用對比色鋪陳前後與主次關係，使視覺層次更加鮮明。構圖上也突破了既有的觀看慣性，充分展現作者對造型與畫面安排的獨特巧思。畫中人物與大象之間自然且溫暖的互動，更傳達出愛護動物、珍惜生命的重要訊息，是難得的佳作。

優選

低年級優選：張維尹 作品名稱：拜拜時不要用香火低年級優選：張維尹 作品名稱：拜拜時不要用香火

張維尹 作品名稱：拜拜時不要用香火

低年級優選：簡筠庭 作品名稱：流動的綠意，溫柔的守護低年級優選：簡筠庭 作品名稱：流動的綠意，溫柔的守護

簡筠庭 作品名稱：流動的綠意，溫柔的守護

低年級優選：邱悅寧 作品名稱：我跟媽媽幫貓咪包紮低年級優選：邱悅寧 作品名稱：我跟媽媽幫貓咪包紮

邱悅寧 作品名稱：我跟媽媽幫貓咪包紮

低年級優選：林柔巡 作品名稱：我愛石虎愛媽咪低年級優選：林柔巡 作品名稱：我愛石虎愛媽咪

林柔巡 作品名稱：我愛石虎愛媽咪

低年級優選：柯宗丞 作品名稱：我和媽媽救長頸鹿低年級優選：柯宗丞 作品名稱：我和媽媽救長頸鹿

柯宗丞 作品名稱：我和媽媽救長頸鹿

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中