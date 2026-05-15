【家庭plus．】第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪畫比賽得獎作品（上）─低年級組

低年級組

首獎

低年級組首獎：吳子涵 作品名稱：我和媽咪在幫大象洗澡

吳子涵 作品名稱：我和媽咪在幫大象洗澡

評語：整體畫面展現出強烈的生命力，巧妙運用對比色鋪陳前後與主次關係，使視覺層次更加鮮明。構圖上也突破了既有的觀看慣性，充分展現作者對造型與畫面安排的獨特巧思。畫中人物與大象之間自然且溫暖的互動，更傳達出愛護動物、珍惜生命的重要訊息，是難得的佳作。

優選

低年級優選：張維尹 作品名稱：拜拜時不要用香火

張維尹 作品名稱：拜拜時不要用香火

低年級優選：簡筠庭 作品名稱：流動的綠意，溫柔的守護

簡筠庭 作品名稱：流動的綠意，溫柔的守護

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低年級優選：邱悅寧 作品名稱：我跟媽媽幫貓咪包紮

邱悅寧 作品名稱：我跟媽媽幫貓咪包紮

低年級優選：林柔巡 作品名稱：我愛石虎愛媽咪

林柔巡 作品名稱：我愛石虎愛媽咪

低年級優選：柯宗丞 作品名稱：我和媽媽救長頸鹿

柯宗丞 作品名稱：我和媽媽救長頸鹿

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