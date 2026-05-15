限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【家庭plus．】第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪畫比賽得獎作品（上）─低年級組
低年級組
首獎
低年級組首獎：吳子涵 作品名稱：我和媽咪在幫大象洗澡
吳子涵 作品名稱：我和媽咪在幫大象洗澡
評語：整體畫面展現出強烈的生命力，巧妙運用對比色鋪陳前後與主次關係，使視覺層次更加鮮明。構圖上也突破了既有的觀看慣性，充分展現作者對造型與畫面安排的獨特巧思。畫中人物與大象之間自然且溫暖的互動，更傳達出愛護動物、珍惜生命的重要訊息，是難得的佳作。
優選
低年級優選：張維尹 作品名稱：拜拜時不要用香火
張維尹 作品名稱：拜拜時不要用香火
低年級優選：簡筠庭 作品名稱：流動的綠意，溫柔的守護
簡筠庭 作品名稱：流動的綠意，溫柔的守護
請繼續往下閱讀...
低年級優選：邱悅寧 作品名稱：我跟媽媽幫貓咪包紮
邱悅寧 作品名稱：我跟媽媽幫貓咪包紮
低年級優選：林柔巡 作品名稱：我愛石虎愛媽咪
林柔巡 作品名稱：我愛石虎愛媽咪
低年級優選：柯宗丞 作品名稱：我和媽媽救長頸鹿
柯宗丞 作品名稱：我和媽媽救長頸鹿
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應