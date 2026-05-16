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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪圖比賽得獎作品（下）─中年級組

2026/05/16 05:30

中年級組首獎：黃詩嘉 作品名稱：與地球說「愛」，永續共生中年級組首獎：黃詩嘉 作品名稱：與地球說「愛」，永續共生

中年級組

中年級組優選：湯和 作品名稱：我和媽媽的拯救海洋行動中年級組優選：湯和 作品名稱：我和媽媽的拯救海洋行動

首獎

中年級組優選：黃立凱 作品名稱：和媽媽一起做回收中年級組優選：黃立凱 作品名稱：和媽媽一起做回收

黃詩嘉 作品名稱：與地球說「愛」，永續共生

中年級組優選：王浤諺 作品名稱：環保袋著走中年級組優選：王浤諺 作品名稱：環保袋著走

評語：構圖清晰明確，配色強烈卻又帶有溫和感，細節描繪淡雅動人，以10歲小朋友的表現相當難得，值得鼓勵！

中年級組優選：何柔萱 作品名稱：母愛織就綠未中年級組優選：何柔萱 作品名稱：母愛織就綠未

優選

中年級組優選：林霈芸 作品名稱：齊心護海洋中年級組優選：林霈芸 作品名稱：齊心護海洋

林霈芸 作品名稱：齊心護海洋

王浤諺 作品名稱：環保袋著走

何柔萱 作品名稱：母愛織就綠未來

湯和 作品名稱：我和媽媽的拯救海洋行動

黃立凱 作品名稱：和媽媽一起做回收

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