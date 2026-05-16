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【家庭plus】第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪圖比賽得獎作品（下）─中年級組
中年級組首獎：黃詩嘉 作品名稱：與地球說「愛」，永續共生
中年級組
中年級組優選：湯和 作品名稱：我和媽媽的拯救海洋行動
首獎
中年級組優選：黃立凱 作品名稱：和媽媽一起做回收
黃詩嘉 作品名稱：與地球說「愛」，永續共生
中年級組優選：王浤諺 作品名稱：環保袋著走
評語：構圖清晰明確，配色強烈卻又帶有溫和感，細節描繪淡雅動人，以10歲小朋友的表現相當難得，值得鼓勵！
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中年級組優選：何柔萱 作品名稱：母愛織就綠未
優選
中年級組優選：林霈芸 作品名稱：齊心護海洋
林霈芸 作品名稱：齊心護海洋
王浤諺 作品名稱：環保袋著走
何柔萱 作品名稱：母愛織就綠未來
湯和 作品名稱：我和媽媽的拯救海洋行動
黃立凱 作品名稱：和媽媽一起做回收
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