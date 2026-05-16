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【家庭plus】第26屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪圖比賽得獎作品（下）─高年級組
高年級組首獎：鄭云榛 作品名稱：和家人一起愛地球愛台灣
高年級組
高年級組優選：鐘芯妤 作品名稱：和媽媽一起用舊衣改造洋裝等物品
首獎
高年級組優選：簡均芮 作品名稱：生命的搖籃 環保愛地球
鄭云榛 作品名稱：和家人一起愛地球愛台灣
高年級組優選：何丞珮 作品名稱：我來守護
評語：畫面的用色及表現技法在眾多作品中非常不同，鶴立雞群。雖然顏色使用簡約，但構思完整且表現手法成熟新穎，得獎實至名歸。
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高年級組優選：詹豐睿 作品名稱：節約能源，綠色家園
優選
高年級組優選：陳梵曦 作品名稱：與媽媽藝起愛地球
詹豐睿 作品名稱：節約能源，綠色家園
簡均芮 作品名稱：生命的搖籃 環保愛地球
鐘芯妤 作品名稱：和媽媽一起用舊衣改造洋裝等物品
陳梵曦 作品名稱：與媽媽藝起愛地球
何丞珮 作品名稱：我來守護
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