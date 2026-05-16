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【藝週末．藝週推薦展覽】歡迎加入醒著的夢─北美館「超現實主義」國際特展

2026/05/16 05:30

李奧諾拉．卡靈頓〈母親永遠是對的〉青銅（前），41×116×30公分，2010。李奧諾拉．卡靈頓〈母親永遠是對的〉青銅（前），41×116×30公分，2010。

文．攝影／記者董柏廷

李奧諾拉．卡靈頓、沃爾夫岡．帕倫、歐蘭等超現實大師的作品也在展中得見。李奧諾拉．卡靈頓、沃爾夫岡．帕倫、歐蘭等超現實大師的作品也在展中得見。

台北市立美術館與德國圖賓根文化交流協會（Institut für Kulturaustausch）攜手，策畫大型國際特展「超現實主義：對話中的世界」，展覽即日起至8月30日，於北美館地下樓D、E、F展覽室展出。這場盛事集結近60位國際藝術家，總計超過120件代表性作品，媒材涵蓋繪畫、雕塑、攝影與電影，為台灣觀眾勾勒出超現實主義自1920年代發軔至今，如何持續撼動人類對現實的理解。

佩妮．斯林格〈苦澀的檸檬〉，壓克力盒裝彩色蠟製人體翻模，各8.9×5.7×5.7公分，1973。佩妮．斯林格〈苦澀的檸檬〉，壓克力盒裝彩色蠟製人體翻模，各8.9×5.7×5.7公分，1973。

超現實主義誕生於第1次世界大戰後的歐洲。當理性、秩序與文明進步的信念在戰爭中崩塌，藝術家開始轉向夢境、潛意識與非理性，試圖從被壓抑的記憶與欲望中，找到另一種理解世界的方式。此次展覽以「對話」為核心策畫，將不同世代藝術家的作品並置，不將超現實主義視為封存於美術史中的運動，而是至今仍能回應現實焦慮的觀看態度。展區規畫出「集體夢境」、「荒誕玩趣」、「幻化無際」與「慾望之體」4個單元，引領觀眾步入一場探索潛意識的感官之旅。

展覽最重要入口：「集體夢境」

雷內．馬格利特〈9月16日〉，不透明水彩、紙，33×27公分，約1957。雷內．馬格利特〈9月16日〉，不透明水彩、紙，33×27公分，約1957。

觀眾進入展場後，首先遇見的是超現實主義最重要的入口：夢。

保羅．德爾沃〈夢境〉，油彩、畫布，151×176公分，1935。保羅．德爾沃〈夢境〉，油彩、畫布，151×176公分，1935。

「集體夢境」展區中，雷內．馬格利特〈9月16日〉以他標誌性的冷靜構圖，讓月亮與樹木在不合常理的位置上相遇。畫面並不誇張，甚至帶著一種安靜的詩意，但正是這份過於平靜的異常，讓觀眾開始懷疑眼前景象是否真實。保羅．德爾沃〈夢境〉則把人物、建築與空曠場景組合成1座不明所以的心理劇場，人物彷彿懸浮於現實與幻夢之間，同時，通往無法抵達的內在地景。夢境不是逃避現實的地方，而是經驗被加工、恐懼被變形、欲望重新組合的場域。

薩爾瓦多．達利〈神曲，第27號，邏輯學家魔鬼〉，石板畫，25×18 公分，1960。薩爾瓦多．達利〈神曲，第27號，邏輯學家魔鬼〉，石板畫，25×18 公分，1960。

超現實風景的魅力，往往來自互不相容的元素被放在同一畫面裡。熟悉的日常物件、風景與身體，在藝術家的安排下突然失去原本的用途，成為通往潛意識的暗門。展覽中薩爾瓦多．達利〈神曲，第27號，邏輯學家魔鬼〉延續他對宗教、夢境與幻象的迷戀，以石版畫方式將文學想像轉化為奇異的視覺場景，也讓觀眾感受到超現實主義與文學、神話、電影之間的密切關係。

充滿實驗精神：「荒誕玩趣」

托馬斯．齊普〈言語網格〉，壓克力、油、漆料、木材、橡膠、亞麻布、藝術家畫框，115×113×16公分，2024。托馬斯．齊普〈言語網格〉，壓克力、油、漆料、木材、橡膠、亞麻布、藝術家畫框，115×113×16公分，2024。

穿過夢境，進入帶有實驗精神的「荒誕玩趣」展區，則讓人看見超現實主義如何透過遊戲、偶然與錯置創造作品。早期超現實主義者熱衷於「精緻屍體」等集體創作遊戲，參與者輪流加入文字或圖像，在彼此不完全掌握整體的情況下，生成荒謬的結果，其背後精神，是讓藝術暫時擺脫理性控制，轉而尋求「偶然性」帶來的驚喜。托馬斯．齊普（Thomas Zipp）的〈言語網格〉（Word Grid）便可放在這條脈絡中觀看。作品以壓克力、油彩、漆料、木材、橡膠與亞麻布構成，營造出厚實且具肉身感的表面。作品中網格狀的結構，讓人聯想到「自動書寫」以及拼貼法，他透過更具系統性排列的方式，重新詮釋語言、符號與物質性3者之間的關係，甚至將失語狀態以圖像具現，帶出獨特的焦慮感美學。

超現實主義長期關注主題：「幻化無際」

派翠西亞．佩斯尼尼〈幼苗之舞〉，高畫質錄像，2分40秒，2018。派翠西亞．佩斯尼尼〈幼苗之舞〉，高畫質錄像，2分40秒，2018。

隨著動線來到「幻化無際」單元，聚焦變形。蛻變、轉換與身分游移，是超現實主義長期關注的主題，雅各布．吉爾多運用蛻變的手法，將潛意識轉化為具體視覺意象；克勞德．卡恩在1920年代挑戰性別流動的自拍像，在1920年代形塑性別自我，表現對仇女與父權觀點的對抗，為性別與自我探尋開闢了新路徑。

派翠西亞．佩斯尼尼〈加札勒梅特（奧斯卡）〉，矽膠、玻璃纖維、青銅、毛髮，98×40×42公分，2018。派翠西亞．佩斯尼尼〈加札勒梅特（奧斯卡）〉，矽膠、玻璃纖維、青銅、毛髮，98×40×42公分，2018。

澳洲藝術家派翠西亞．佩斯尼尼的〈加札勒梅特（奧斯卡）〉以矽膠、玻璃纖維、毛髮等材料創造出近似真實生命的混種形體。作品帶著柔軟、脆弱與不安的氣息，使觀眾面對一種介於人類、動物與想像生物之間的存在。她在「集體夢境區」的錄像作品〈幼苗之舞〉則延續對生命生成與變異的關注，讓「可愛」與「怪異」在同一個視覺經驗中並存。這些作品使超現實主義不只停留在夢境，也進入生物科技、身體倫理與未來生命想像的討論。

佩妮．斯林格〈我言我所見〉，藝術微噴、典藏級紙張與墨水、Hahnemühle紙，40×30.5 公分，1973／2024。佩妮．斯林格〈我言我所見〉，藝術微噴、典藏級紙張與墨水、Hahnemühle紙，40×30.5 公分，1973／2024。

對情色與愛的告白：「慾望之體」

菲利普．哈爾斯曼〈達利與骷髏〉，明膠銀鹽印相，313×25.7公分，1981。菲利普．哈爾斯曼〈達利與骷髏〉，明膠銀鹽印相，313×25.7公分，1981。

最後抵達的「慾望之體」，是超現實主義對情色與愛的最直白告白。佩妮．斯林格〈我言我所見〉以拼貼式語言處理女性身體與觀看位置，讓身體不再只是被觀看的對象，也成為創造視角的主體。她的〈苦澀的檸檬〉則以彩色蠟製人體翻模置於壓克力盒中，將身體切片化、物件化，同時帶出觀看慾望與自我掌控之間的拉扯。曼．雷將女性背部化為小提琴的經典影像，與漢斯．貝爾默的戀物式殘缺人偶，建立了超現實主義的視覺美學。

皮耶．賈漢〈眼之手〉，攝影拼貼，23.5×29公分，1948。皮耶．賈漢〈眼之手〉，攝影拼貼，23.5×29公分，1948。

然而，展覽亦呈現了女性藝術家的反擊，如蕾奧諾爾．菲尼與薩爾瓦多．達利的作品對話，呈現女性如何從被動的「客體」轉化為主動的「主體」。丹尼爾．史波利〈麵團物件──熨斗〉將熨斗、木材與麵團並置，讓家務物件失去原本功能，轉為近乎荒誕的雕塑。皮耶．賈漢〈眼之手〉透過攝影拼貼，讓手與眼的意象互相滲透，提示觀看與觸摸之間的錯位關係。菲利普．哈爾斯曼〈達利與骷髏〉則保留超現實主義與攝影表演之間的趣味，讓身體姿態、道具與死亡意象被安排成一張帶著戲劇效果的影像。當代攝影大師辛蒂．雪曼的作品〈無題＃302〉相互輝映，不僅反抗禁忌，也證明超現實主義在當下依然具備強大的現實批判力。

辛蒂．雪曼〈無題＃302〉，彩色攝影，172.1×114.3公分，1994。辛蒂．雪曼〈無題＃302〉，彩色攝影，172.1×114.3公分，1994。

此區讓觀眾很容易聯想到數位影像與AI生成圖像。當不同圖像可以被快速剪貼、重組與轉換，當文字能生成影像，超現實主義所迷戀的偶然性、並置與不合理組合，似乎以新的技術形式回到日常生活。只是，早期藝術家用遊戲挑戰理性，如今影像重組則同時帶來創造力與判斷危機。展覽不言，但觀眾自然意識到：我們每天滑過的奇異圖像世界，或許早已帶著超現實主義的影子。

芭芭拉．克魯格〈我買故我在〉，石版印刷紙袋，43.5×27.3公分，1990。芭芭拉．克魯格〈我買故我在〉，石版印刷紙袋，43.5×27.3公分，1990。

將不起眼物品賦予神祕力量

逛完這一整圈超現實主義大展後，不難發現作品雖然看似離奇，但它們也扎實地踩在現實的裂縫之上。當走下北美館地下的展廳，就像是暫時關閉地面上的邏輯引力，進入一個允許混亂與非理性的港灣。

丹尼爾．史波利〈麵團物件──熨斗〉，熨斗、木材、麵團，21.5×21×14.5公分，2017。丹尼爾．史波利〈麵團物件──熨斗〉，熨斗、木材、麵團，21.5×21×14.5公分，2017。

超現實主義者最厲害的地方，在於他們懂得把日常生活中最不起眼的東西，像是熨斗、檸檬或一把梳子，重新賦予神祕力量，給出看世界的全新眼光。

「超現實主義」展像是一場對大腦的SPA。身在此中，夢境不需要被解釋，只要感受色彩與形狀的碰撞，讓人得以跳脫太過規律的生活以及乾枯的現實。超現實主義並不是一種遙遠的派別，它其實就是人們在疲憊的通勤路上、或是半夢半醒的午后，腦海中那一閃而過、不按牌理出牌的靈光。甚至，與社群媒體上充斥的迷因（MEME）或是REELS短影音，有著極其相似的形狀，彷彿日常竄出的一道便簽：縱使在最理性的世界裡，夢仍具備一種允許人們隨時重新出發的力量。

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