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【藝術文化】第24屆國家文藝獎贈獎典禮 賴清德：藝術決定這座島嶼靈魂的深度

2026/05/16 05:30

吳明益姊姊吳春美（左起）、虞戡平、盧亮輝、王金櫻、總統賴清德、李再鈐、簡學義、林文中。 （記者胡舜翔攝）吳明益姊姊吳春美（左起）、虞戡平、盧亮輝、王金櫻、總統賴清德、李再鈐、簡學義、林文中。 （記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第24屆國家文藝獎贈獎典禮昨（15）日於台北表演藝術中心球劇場舉行，由總統賴清德、文化部部長李遠親臨現場，共同見證7位得主的榮耀時刻。本屆獲獎名單包含作家吳明益、藝術家李再鈐、國樂作曲家盧亮輝、編舞家林文中、表演藝術家王金櫻、建築家簡學義及導演虞戡平。典禮集結藝文界300餘位貴賓與會，向長年深耕藝術領域、展現卓越成就的藝文工作者致敬。

總統賴清德出席第24屆國家文藝獎贈獎典禮。（記者胡舜翔攝）總統賴清德出席第24屆國家文藝獎贈獎典禮。（記者胡舜翔攝）

總統賴清德致詞時，以敬佩的心情向得獎者致意。他表示，政治和經濟決定社會前進的速度，而文化與藝術則決定了這座島嶼靈魂的深度。總統賴清德逐一推崇得主成就，包含吳明益以強韌文字讓文學跨越國際，虞戡平透過鏡頭凝視族群與社會。他指出，社會繁榮會隨時代更迭，唯有創作者的作品能超越時空，成為台灣的永恆印記，政府將持續守護自由多元的創作環境，期待藝文工作者不斷書寫台灣時代篇章。

文化部長李遠則以「藝術，時間的刻度」主題分享感言，他感性表示，看到得獎人年齡橫跨半個世紀，對他而言是很大的鼓舞。李遠細數與得主們的淵源，提到曾與導演虞戡平同時代拍片，共同經歷許多荒謬往事；也曾為王金櫻錄製紀錄片，留存其一輩子的唱腔功力。李遠特別提及97歲的李再鈐，驚嘆其握手力道如同中年人，且得知李再鈐正繪製100號巨幅龜山島油畫，並已約定好開百歲畫展，展現出驚人的創作體力。最後更幽默提到，他在文化界工作50年雖未得過獎，但看到前輩們的表現，讓他對未來也充滿期待。

國家文藝獎自1997年起由國藝會辦理，旨在獎勵具卓越藝術成就且持續創作的藝文工作者，每兩年評選一次。典禮由資深廣播人馬世芳擔任主持，開場舞作《時間的刻度》演繹創作者從靈感萌發到藝術成熟的漫長歷程，典禮尾聲則由音樂人林生祥演唱〈種樹〉與〈大地書房〉等經典作品，向得獎者傳達生命的祝福。本屆得主皆以旺盛的熱忱，在時間的積累中開創具時代性的美學風格。

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