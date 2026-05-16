【藝術文化】大稻埕戲苑週末精選雙劇 展現傳統歌仔戲與布袋戲技藝

楊麗花藝生羅裕誴於《烈士傳~捨命盡義》 中飾演羊角哀。 （羅裕誴歌劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市藝文推廣處大稻埕戲苑將於本週末推出2檔精選主辦節目，由羅裕誴歌劇團於獻演作品《烈士傳～捨命盡義》，以及昇平五洲園演出《華光收離婁師曠》，分別以傳統歌仔戲與布袋戲技藝，演繹經典忠義故事與奇幻神怪傳奇。

昇平五洲園《華光收離婁師曠》中的離婁（前）與師曠戲偶。 （昇平五洲園提供）

羅裕誴歌劇團演出的《烈士傳～捨命盡義》，取材自春秋時期著名的「羊左之交」，描述左伯桃與羊角哀赴楚途中受困嚴冬，左伯桃為成全賢弟前程而捨命，羊角哀功成後感念恩情以死相隨。此劇由金鐘視帝陳亞蘭擔任藝術總監，團長羅裕誴領銜主演，並集結武術指導張書宇、舞蹈設計蔡羽謙等跨界人才。舞台美學整合了潘秀傳的音樂設計與細緻燈光影像，營造出寒冽的雪景意象，強化生死訣別的戲劇張力，展現傳統戲曲在當代劇場的深度。

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昇平五洲園的經典布袋戲劇目《華光收離婁師曠》，改編自民間神話，講述華光奉旨下凡收服離婁、師曠，並改革童男女血祭陋習。隨後劇情轉入火漂將擄走公主並嫁禍華光的陰謀，引發天界與人間的連鎖風波。昇平五洲園創立於1967年，傳承自五洲園大師黃海岱體系，在團長林政興帶領下，透過精湛的操偶技藝呈現神魔對峙與智謀反轉，展現布袋戲兼具娛樂與文化保存的藝術特質。

台北市藝文推廣處表示，兩場演出不僅展現大稻埕「戲窟」的文化使命，也透過不同劇種的呈現，滿足愛好戲曲觀眾的多樣需求。羅裕誴歌劇團強調細膩的情感鋪陳與舞台美學，而昇平五洲園則以節奏明快、場面豐富的神怪情節引人入勝。羅裕誴歌劇團歌仔戲作品《烈士傳～捨命盡義》於5月16、17日，下午2時30分於9樓劇場登場、昇平五洲園布袋戲《華光收離婁師曠》在5月16日下午2時於8樓曲藝場演出。詳詢大稻埕戲苑官網。

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