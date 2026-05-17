【藝術文化】嚴俊傑攜手NSO回母校演出 科爾本音樂學院飄揚台灣聲音

嚴俊傑以校友身分促成此次科爾本音樂學院的演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／洛杉磯報導〕NSO國家交響樂團攜手TBT泰武古謠傳唱美巡，繼13日結束聖地牙哥首演後，第2站於美西時間15日晚間（台灣16日上午）在洛杉磯知名的科爾本音樂學院Thayer音樂廳（Thayer Hall, Colburn School）登場。此為售票演出，票券早就搶購一空，有許多在地台僑聽說有這場表演，紛紛請駐洛杉磯代表處詢問有無可釋出票券，但實在一票難求，只能徒呼可惜。

Thayer音樂廳演出謝幕時，觀眾紛紛起立鼓掌。 （記者凌美雪攝）

Thayer音樂廳規模不大，但十分精巧，尤以專業音響設備著稱。值得一提的是，科爾本音樂學院也是此次擔任獨奏的鋼琴家嚴俊傑的母校。嚴俊傑於德國漢諾威音樂院獲得音樂教育與最高演奏家文憑（等同博士）後，獲得科爾本音樂學院全額獎學金，直到取得演奏家文憑。原來校方希望嚴俊傑留在美國教書，但嚴俊傑選擇回到台灣，在台師大任教。也就是說，嚴俊傑與科爾本的關係匪淺，因此，NSO此次也是由嚴俊傑促成Thayer音樂廳的演出，並獲得校方熱情支持。

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嚴俊傑攜手NSO的絃樂四重奏合體巡演。 （記者凌美雪攝）

嚴俊傑說，科爾本是全美唯二全額獎學金的學校，另一家就是寇蒂斯，能夠考上的學生皆非等閒之輩，學生數不超過百人。科爾本創校時，希望學生能完全無負擔地朝著自己的目標前進，所以一路以來培養非常多的高材生，有很多人進到知名樂團或成為獨奏家，所以科爾本在西岸就是領導的地位。

科爾本有2個音樂廳，此次演出的Thayer特別適合室內樂，在洛杉磯深具代表性。嚴俊傑說，近年科爾本正在興建全新的音樂廳，預計2027年啟用，約有1000人座，相較於2500個座位的迪士尼音樂廳，規模上是更適合演出古典音樂的場所。

對於這次可以校友身分攜手NSO回到母校演出，嚴俊傑認為最重要就是帶來台灣的音樂，因為Thayer在西岸的重要地位，能在這裡看到台灣最好的樂團NSO、原住民合唱團以及旅美台灣作曲家陳可嘉的作品，與旅居加州很久的台灣前輩作曲家蕭泰然的作品，是一個非常好的交流。嚴俊傑說，希望這個關係可以透過交流更加密切，也讓世界更看見台灣。

16日晚間的演出，很多觀眾對NSO絃樂四重奏與泰武古謠傳唱覺得很新鮮，TBT淳樸自然的歌聲，讓很多人感動到紅眼眶。音樂會結束後，還有一位來自花蓮太魯閣族的美國媳婦，雖與TBT的屏東排灣族不同族群，仍親自到後台致意，還一起拉著TBT團員的手又跳又唱，直喊：「我們有共鳴！」

NSO與TBT的美巡，下一站是美西時間17日下午在鳳凰城演出。

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