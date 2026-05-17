【藝術文化】北美館第13屆X-site首獎 鏡．亭．山：相看兩不厭登場

做白工作室《鏡．亭．山：相看兩不厭》外觀。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館（北美館）主辦的第13屆「X-site計畫」於5月15日正式開展，今年首獎由跨領域設計團隊「做白工作室」奪得，其創作的作品《鏡．亭．山：相看兩不厭》昨（16）日至7月26日在北美館戶外廣場展出。本屆計畫延續對公共空間的實驗性探索，聚焦「空間」與「感知經驗」的再思考，透過開放結構與多重閱讀的空間語彙，回應廣場的物理條件，打造一處可供停留與參與的公共場域。

做白工作室將《鏡．亭．山》做為介入環境、重構關係的行動實踐。團隊在以通行為主的廣場入口，藉由地表輕巧「掀起」的意象，重新配置室外空間水平與垂直、上方與下方的關係。整件作品未錨定於既有地坪，主要利用鋼板與懸索結構，創造完全穿透、不靠柱和牆支撐的自由空間，展現特殊結構，民眾「經過」時，也能是動態的參與者，而與建築有不同的對話。

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作品結構具有3種層面的解讀意涵：「鏡」能反射空間下的動態互動，並在特定角度中映照周遭自然與北美館建築；「亭」涵蓋傳統遮蔽功能，是在被拉起的結構狀態下形成的新空間；「山」則由雙向掀起的屋頂與地板共同構成新的停留空間。此外，團隊將抵抗風浮力的鋼纜結合為「可觸碰發聲互動裝置」，當觀眾觸碰繃緊的鋼纜時，便會發出自基地蒐集而來的展間低聲交談、觀者腳步聲等日常聲響，揭露潛藏在美術館中不易被察覺的細微聲音。

而屋頂上的「蛇紋磚板片」設計靈感則源自塞尚反覆描繪聖維克多山的實踐，做白工作室將2014至2025年第1屆至第12屆X-site舉辦以來的廣場衛星空拍圖做為元素，重新組構成北美館廣場特有的蛇紋石地磚圖案，將廣場的歷史紋理與場域記憶轉化為另一層次的感知經驗。此外，展出期間亦規畫座談、現場演出、聲音與文學工作坊等多項公眾活動，詳詢北美館官網。

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