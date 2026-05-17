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【藝術文化】王意淳創作展躲貓貓 橫山書法藝術館展出

2026/05/17 05:30

書法立體雕塑作品，讓墨跡線條成為實體。 （桃美館提供）書法立體雕塑作品，讓墨跡線條成為實體。 （桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市立美術館主辦的「躲貓貓：王意淳書法創作展」，於橫山書法藝術館展至8月3日。本展為第2屆「橫山書藝獎」得主王意淳的生涯首次大型個展，也是書藝館首度以全棟展出規模舉辦新世代書法個展。展覽從藝術家與家貓相處的日常出發，將生活中的躲藏與尋找轉化為筆墨線條，呈現青年世代回應當代書法藝術的多元表現。

桃美館館長林詠能表示，橫山書藝獎為國內首創以書法藝術展覽形式競逐的獎項，旨在推動台灣當代書藝發展並回應時代趨勢，除開發創新與實驗向度，更展現青年世代如何回應當代書法藝術的多向脈絡。本次獲獎並延伸展出的個展，大量運用情境式展場設計，試圖重現藝術家創作時的靈感環境。

展覽在空間造景與媒材跨界上皆有細緻呈現，王意淳特別與「一攬芳華」及「裏山」團隊合作，在主展場廊道設立專屬植栽造景，並利用大片玻璃窗借景搭設平台，讓觀眾體驗書法與周邊環境連動的氛圍。此外，展覽與「春池玻璃」合作，以貓砂為靈感結合書法進行現地製作；同時展出為期1年的影像與裝置作品〈喵計畫〉，在日常現成物上創作「喵」字，現場更設置與「眠豆腐」合作、供觀眾蜷坐的貓窩造型「喵豆腐」。

值得留意的是，王意淳挑戰高於自身身形的大字創作，將書寫轉化為動態的身體語言，展現步伐與律動。展場內亦規畫〈有字場〉書法立體雕塑作品，讓墨跡線條成為實體，留白則轉化為空間縫隙，為傳統書寫注入新維度。展區尾聲則以「背光處」為題，展出小品書法，以輕鬆幽默的文句與觀者直面內心對話。本次共展出65組件作品，書寫內容橫跨經典、新詩與日常語彙，跳脫傳統書法的既定印象。

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