【家庭plus．徵文大拼盤】噓 別告訴爸媽

圖／Hungtheart

孩子背地裡搞什麼鬼，可能很多家長都不清楚，沒事多和孩子聊聊、觀察言行，想瞞，那就難了……

圖／Hungtheart

〈被迷糊打敗〉搞丟高價筆 補買也白搭

文／茄子（雲林縣）

請繼續往下閱讀...

大學暑假到爸爸公司打工，爸爸特地買一支精品名牌原子筆給我，好讓在他帶我出門談生意時裝點門面。

爸爸叮囑我，這筆很貴，不要像平常一樣丟三落四。知女莫若父，那年暑假未結束，我就把筆落在火車上尋不回來。

我得在爸爸發現前買支新筆。麻煩的是，30年前台灣銷售該名牌筆的商家不多，爸爸也是在出差國外時在機場免稅店買的。我到處打聽，好不容易問到在水貨公司打工的同學，並找到了同款筆，同學幫我爭取八折的員工折扣，價格是1146元。

對我一大學生來說，與其花那麼多錢買支筆，還不如拿來和朋友唱歌吃飯；但我怕被罵，只好咬牙買了。

可惜我和名牌筆緣淺，不到兩個月功夫，第二支筆又不見了。不願再買第三支筆，於是被爸爸發現我把筆搞丟，我仍被臭罵了一大頓。

唉，直到今日想起仍覺得冤，早知道我連第二支筆也會搞丟，終究躲不過被罵，當初就不必白費心機更兼一擲千金了。

〈愛美我最大〉眼睛動手術 30年後才露餡

文／珍妮鴨（台中市）

OL時期，配戴隱形眼鏡長期感到不適，又認為四眼田雞有礙觀瞻的我，愛水又憨膽地去動了RK鑽石刀近視手術，放射狀切開右眼角膜8刀、左眼角膜16刀。

知道觀念保守又愛女心切的爸媽絕對不會容許我接受這種當時並不普及，又認為是高風險的手術，所以我謊稱公司外派我到南部支援一週，但其實是偷偷休了年假、動了手術，然後躲在同事家度過術後的恢復期。

回家後，繼續點眼藥水來幫助傷口癒合時，跟爸媽說是因為久戴隱形眼鏡導致的發炎，他們也都不疑有他。爸媽始終沒有發現我後來的「明察秋毫」是因為近視手術，而不是隱形眼鏡。

兩年前因為左眼撞上淋浴水龍頭柱而造成嚴重傷害，動了結膜的縫合手術，爸媽關切問起時，我不慎說溜嘴：「醫生說我真是好幸運，以前因為動過近視手術、角膜被切開過，還好這次意外沒有直接撞到眼球，不然後果就不堪設想了！」

他們才在又驚又氣的大呼小叫中，知道了這個女兒隱瞞了超過30年、不能對他們說的祕密。

〈想來真慚愧〉沒有錢花 偷拿阿媽零錢

文／芥末子（屏東縣）

國中的時候因為叛逆，有好長一段時間跟家裡的關係很僵，明明是住在同個屋簷下，可以近乎一個禮拜不說話，唯一的交流就是媽媽給我的零錢包，她會定時在裡面放錢，讓我自己買早餐吃。

偶爾幾次因為花得太快，距離下次放錢的時候還有段距離，為了不跟她開口拿錢，我想到了一個很好的方法。阿媽平常有念佛經的習慣，都坐在客廳的一張竹編的椅子，用一個大大的紙盒裝著她的佛珠，佛珠底下鋪著紅色的布。某次假日我看她把紅色的布掀起一個角落，拿出一個小小的零錢包，深咖啡色，表面已經斑駁，從裡面抽出一張百鈔，之後又放回原處。

某一天早上，四下無人的時候，我做了跟阿媽相同的事，食髓知味，得逞了好幾次，但是當我的錢包有錢時，就不會拿阿媽的錢。

直到某次我發現，阿媽的零錢包放了500元，我懷疑阿媽很早就發現了，只是不戳破。羞愧又心虛的我，逼自己戒掉了偷錢這個習慣。如今我30歲，沒有人知道這個祕密。

〈冒險的代價〉騎車環島 假裝在實習

文／林莉羚（新北市）

大學那年暑假，我瞞著家裡「最誇張」的事，莫過於在父母以為我在外實習時，我正騎著腳踏車在蘇花公路上揮汗。

為了不讓父母擔心，我編造了一個完美的實習計畫。每天固定在傍晚撥通視訊電話，背景特意挑選簡約的白牆，營造在宿舍的假象。沒想到在環島第七天，我在屏東不慎摔車，左手腕輕微骨裂，被迫打上石膏。

回家的那天，我穿著寬大的長袖帽T遮掩。整整一個月，我都在家上演「單手生活秀」，洗澡時偷偷用塑膠袋裹住石膏、吃飯時練就了右手拿筷的絕活。每次母親問起為何不脫外套，我總推說是冷氣太強。直到石膏拆掉那天，看到鏡子裡明顯一粗一細的手臂，我才驚覺這場「瞞天過海」的代價是差點肌肉萎縮。

這段經歷雖然驚險，卻也成了我青春裡最瘋狂的一章。至今我仍不敢讓父母知道，那年的「實習心得」其實是整條海岸線的風。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法