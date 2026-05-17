【藝週末．藝週推薦展覽】蓄勢與雲湧的影像預言─百達攝影獎決選作品展「風暴」首登台

阿爾弗雷多．賈爾的首獎作品〈終結〉（2025）默示大鹽湖危機。

文．攝影／邱芮盈

賈爾小幅尺寸質樸記下猶他州大鹽湖的沉默風暴。

最具聲望的全球永續發展攝影獎項「百達攝影獎」（Prix Picket），第11屆決選作品展「風暴」（Storm）自去年起，陸續於倫敦V&A博物館、杜拜Ishara藝術基金會、東京東京都寫真美術館與蘇黎世Luma Westbau巡迴後，也是此獎自2008年創立以來，首度登台。12位攝影家入選作品強勢抵達台北藝術大學關渡美術館，帶來當代對天象與人文風暴的深刻省思與洞察。即日起至6月14日開放免票參觀。

瑪麗娜．卡內韋作品〈是岩石還是雲？〉（2015-2019）。

「此時此刻，正是百達攝影獎徵集『風暴』主題最關鍵的時機。這些藝術家以勇氣與才華交織的作品，不斷提醒世人：面對危機時，袖手旁觀將是人類無法承受之重。」獨立評審團主席大衛．金爵士（Sir David King）於展覽序言迫切呼籲，本屆主題「風暴」捕捉了風雲湧動、危機四伏的環境現實，多維視角記下風暴複雜的力矩與時間向度，在動盪時代、在全球命運共同體的輪軸裡，重探世人面對未知的姿勢以及置身失序的韌性。

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〈是岩石還是雲？〉揭露地質潛藏的脆弱。

無聲風暴的輓歌：首獎作品默示大鹽湖危機

〈亞馬遜影像〉以4道閃電將棕櫚樹身影轉印在相紙上，完成一幅大自然的自拍。

「風暴」意味著即將席捲而來的巨大力場，暗示能量、物質流動與交換的動態過程。本屆入選者不乏直探大自然的作品，以不同速度感的鏡頭揭示許多災難並無末日般壓迫的來路，只是悄然在生活背景中迅速變幻，並終將以不可挽回的面貌闖入視野，動搖人類生活。首獎作品〈終結〉（The End）儘管沒有「風暴」的狂躁，卻以輓歌般節制的調性，記錄下人文與自然緊密交纏的命運，以及其間如何顧此失彼、一進一退地拉扯出破壞。

羅伯托．瓦爾卡亞〈亞馬遜影像〉（2014）為30公尺長的巨幅作品。

首獎得主阿爾弗雷多．賈爾（Alfredo Jaar）以細膩安靜的鏡頭及粉彩般柔淡的顏色、無人稱的唯美構圖，小幅尺寸輸出並仔細珍藏在畫框裡，質樸記下猶他州大鹽湖的沉默危機：陸上一座消逝的水體，映照著愈來愈少的天色，一旁的人造高塔與工業廢氣正加速風景的消失；更多裸露的礫石、沙土推向邊境，賈爾眼中的荒煙漫草間正輕輕吹起末日的曲調。

〈威尼斯高水位〉記下澤拉諾於2019年威尼斯大洪水時，搶救出的經典書籍。

強烈對比於賈爾的創作形式，這場環境危機並不那麼冷靜。猶他州大鹽湖與濕地把持著當地的水循環機制，甚至是一千萬隻候鳥的棲息地；其中豐富的礦物也支撐著地方產業，創造龐大的經濟價值，若大鹽湖乾涸，將會帶來巨觀的失序。而賈爾並沒有將這場災難煽動地揭露，他刻意避免製造奇觀凝視，而是輕聲道來風暴蓄力的時間向度，以及人類無能為力、被棄置般失落的反省距離。

新井卓〈在百個太陽中燃燒〉（2011-），為巡訪日、美及馬紹爾群島核歷史相關的遺址之作。

是岩石還是雲？ 當靜物正在流失

湯姆．費希特〈螢光素－犬狼之間〉（2015-）捕捉大西洋海岸罕見的生物發光現象。

瑪麗娜．卡內韋（Marina Caneve）的作品〈是岩石還是雲？〉（Are They Rocks or Clouds?），質問我們腳下踩著的土地、那頑強坐鎮的山，是否恆常堅固？文明鋪設了平整道路，表面下漸漸流失的泥沙卻在改變地貌，彷彿踩下虛構雲朵般可能隨時落空，揭示了動搖信心的現實。

巴拉茲．加爾迪〈風暴〉（2020-2021）直擊2021年美國大廈遇襲事件，為動盪社會的紀實之作。

有別於複製山的崇高意象或將土地做為情感喻依，卡內韋提供具置身性的視角，揭露山地的脆弱與危險，呈現岩石細碎位移的潛能。對比平整的屋舍道路，其影像張力屏息般預示著土石流或洪水的可能，要求我們直視生活埋伏的危機。不同於記錄劫後餘生，此作做為影像預言，勾勒出災前的預兆與紋理。

第11屆百達攝影獎決選作品展「風暴」首登台。

卡內韋對自然地景的探問更機靈地實現在其中一幅作品，其跨媒材拍攝一張表面龜裂、殘破的手繪地圖，在影像中細緻地恢復象徵圖像的物質性，並在展場中簾幕般隨重力垂至地面，如實呈現平整的表面也有分崩離析可能，以及那不可避免的傾斜與下墜。

湖泊、山脈與土地，固定的景色鋪墊了生活背景，但當它們一點一滴、一沙一石地流逝，沉默風暴終將進入視野前景。攝影直接面對現實材料，透過觀景窗揭開凝滯的時間場，冷靜提醒災難逼近的理路。無法置身事外的我們，該如何思考「人」的位置？

莫測風雲中 等閃電決定

有別於一般對攝影的想像：以雙手掌握相機並印成小照片，展間中央卻是一座如大型裝置般的黑白長卷。其中可見穩定延伸的帶狀亮部，周圍與末端也有根根分明、錯綜如草葉的形狀，隨著步伐與視線，一棵棕櫚樹的身影在柔軟的相紙上神祕地恢復了它的觸覺，更在移動的觀看中，隱約也體驗到人身之小。

羅伯托．瓦爾卡亞（Roberto Huarcaya）的〈亞馬遜影像〉（Amazogramas）實驗重置了人與自然的關係，挑戰攝影既定的主客體結構。瓦爾卡亞與團隊並不按快門，只是將30公尺長的感光紙鋪在河床上，於風暴中靜候偶然劈來的光──4道閃電將棕櫚樹身影轉印在相紙上，完成一幅大自然的自拍。

瓦爾卡亞退讓了攝影師的決定性瞬間，以等待、領受之姿完成這場大型拍攝。在繁密的雨林裡、莫測的風暴中深感人的脆弱與限制，更藉著攝影實踐，探問人與自然的新關係與方法學，使人不再占據主體位置指揮調度，而是與動態生成、千姿百態的自然協作。〈亞馬遜影像〉也證明了，那置身、介入現場的，觀景窗後的一雙雙眼睛，早已被勢不可擋的風暴、被更大的脈絡與力場捲入其中，不可能憑一己之願掌控所有。

水位高過文明之後 殘餘與重生的冥想

「風暴」攝影不只讓世人觀看了龐大力場的蓄勢、席捲與破壞，更揭示了一項當代人必須面對的課題：接受「未知」與不可控的因素，省思這個科技當道的人文現實，其中脆弱、有限的本質；當風暴橫掃而過，能夠不至於失去辨認希望的韌性。

一本本受潮、變形、破損的書籍，仍把守著它暈染的油墨與撕裂的封面，靜靜擺放在黑幕前、自然光下，以畸形的身影或站立、或癱軟，彷彿對著鏡頭上演一場靜止的獨角戲。帕特里齊亞．澤拉諾（Patrizia Zelano）在其作品〈威尼斯高水位〉（High Water in Venice）中，儀式般擺拍、記下她於2019年威尼斯大洪水時，搶救出的百科全書、科學文獻與文學經典，如實呈現文明載體的脆弱與韌性。其近乎虔誠的視線也傳遞出，災難之後的殘餘仍是希望升起的基址。

澤拉諾的作品既是災難後的沉思，那些書籍上的痕跡也明晰地記下了災難當下勢不可擋、急迫的時間張力。〈威尼斯高水位〉呈現攝影家深陷風暴時的生存衝動，更以美學距離推延出深邃凝重的觀看空間，完整示範「風暴」多層的時間面向：什麼毀損消逝了，又有什麼遺留下來；見證過風暴的來處與去向，我們的下一步是什麼？

百達攝影獎 小檔案

由瑞士百達集團（Pictet Group）於2008年創立，以「永續」做為獎項核心關懷，每年設定一關鍵主題匯聚世界各地的攝影作品，並邀請超過350位多元背景的專家構成提名機制，細探對當代環境與社會議題最深刻的注目，最終從12位決選攝影家中評選1位年度大獎得主，並授予獎金10萬瑞士法朗。歷經17年、11屆，全球50多座城市、超過150場的巡迴展覽，百達展現卓越藝術性同時深剖人類與環境的共生關係，激發世界對當代環境議題的思辨。

以下為近5屆獎項主題：2023年（第10屆）：人（Human）、2021年（第9屆）：火（Fire）、2019年（第8屆）：希望（Hope）、2017年（第7屆）：空間（Space）、2015年（第6屆）：混亂（Disorder）。

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