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【藝術文化】《遊林驚夢：巧遇Hagay》返台完整版首演 原民神話視角回應性別議題

2026/05/18 05:30

新媒體藝術家鄭淑麗（左）與太魯閣族儀式傳承者暨藝術家東冬・侯溫攜手創作《遊林驚夢：巧遇Hagay》。（北藝中心提供）新媒體藝術家鄭淑麗（左）與太魯閣族儀式傳承者暨藝術家東冬・侯溫攜手創作《遊林驚夢：巧遇Hagay》。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新媒體藝術家鄭淑麗與太魯閣族儀式傳承者暨藝術家東冬．侯溫共同創作的劇場作品《遊林驚夢：巧遇Hagay》，將於5月22日至24日在北藝中心球劇場正式登場。該作品歷經5年時間發展，曾巡演歐洲多地，並於2025年受邀至英國倫敦泰德現代美術館（Tate Modern）進行世界首演。2026年5月，這部融合數位藝術、原民樂舞與性別議題的作品，終於回到台灣以完整版展開在地首演。

《遊林驚夢：巧遇Hagay》透過數位藝術、雷射與影像，將太魯閣族Gaya宇宙法則與神話歌謠轉化為流動的森林幻境，詮釋性別流動的身體狀態。（北藝中心提供）《遊林驚夢：巧遇Hagay》透過數位藝術、雷射與影像，將太魯閣族Gaya宇宙法則與神話歌謠轉化為流動的森林幻境，詮釋性別流動的身體狀態。（北藝中心提供）

《遊林驚夢：巧遇Hagay》以太魯閣族的山林傳說為起點，描述一名獵人因避雨走入神祕森林，巧遇一群擁有女性特質的男性靈群「Hagay」的夢境過程。作品結合太魯閣族的Gaya宇宙法則與科技薩滿主義概念，透過數位影像、雷射與即時編碼技術，為非典型性別身體發聲。東冬．侯溫在接受媒體訪問時指出，作品並未接合西方主流的未來想像，而是提出來自原住民世界觀的未來論，藉由神話視角回應當代酷兒與性別議題，使文化的多元性在身體之中被實踐。

此作品中，科技被轉譯為靈性的延伸，東冬．侯溫解釋，原住民族文化本就將雷電等自然現象以「靈」的方式理解，因此雷射光在舞台上成為重要的語言，更被族人形容為召喚記憶與土地關係的「現代巫具」。鄭淑麗自2023年起為劇場版注入更多數位技術，攜手雷射藝術家張方禹、鄭先喻等人打造光的靈橋與山林洞穴，使舞台不再依賴實體裝置，而轉化為流動的森林幻境，並透過動作捕捉技術詮釋性別流動的身體狀態。

回顧創作歷程，東冬．侯溫於2013年首次發表錄像作品《Hagay》時，曾因觸及性別氣質而遭受輿論批評，作品遭封存近10年。直到2020年因疫情影響，鄭淑麗在台灣當代文化實驗場的計畫轉向，兩人達成「給作品5年不急著完成」的共識，才讓這段創作記憶重新長成大型劇場版。泰德現代美術館資深策展人羅莎莉．杜巴爾（Rosalie Doubal）對此表示，這部作品的特別之處在於根源來自部落文化，融合了動作、儀式與吟唱，超越任何西方定義的藝術形式。

針對此次在北藝中心球劇場的演出，團隊將面臨從歐洲美術館的圓形環繞空間轉為「正面觀看」的全新挑戰。鄭淑麗指出，這次團隊將嘗試一幕幕打開球劇場原本的舞台結構，甚至讓雷射「靈橋」跨越觀眾席通往高空，將沉浸式夢境延伸至整個劇場空間。觀眾不需要急著讀懂每一個文化符號，只需進入沉浸狀態去經驗作品。東冬．侯溫強調，這部作品混合了儀式、歌謠與科技，他更希望這次回到台灣演出，能為部落與觀眾帶回屬於文化的尊嚴。

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