【藝術文化】巴雀藝術實驗性音樂計畫 「日出．映像」輕鬆聽古典

「日出．映像」音樂會以弦樂四重奏引領觀眾輕鬆聽古典。

（巴雀藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕巴雀藝術長年扎根新竹，配合2026台積心築藝術季主題「召喚浪漫」，將於6月舉辦「日出．映像」音樂會，以弦樂四重奏引領觀眾聆聽作曲家吳宇晨心中的客家山林，同時規畫一系列「聆聽工作坊—貝多芬系列」，由李育潔主講，最後一場以「日出．映像」中演出的貝多芬《第12號弦樂四重奏》，透過現場示範與段落導聆，帶領觀眾理解弦樂四重奏中各聲部的對話。

巴雀藝術表示，「日出．映像」為巴雀藝術「室”重瘋 Ensemble Amore」系列之實驗性首發製作，以「在地聲音轉譯」與「聆聽能力建構」為雙軌核心，建立觀眾參與古典音樂的理解力。「聆聽工作坊」透過淺顯易懂的方式，期望在音樂會正式登場前，帶領樂迷輕鬆進入古典樂的世界。

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5場漸進式講座已於5月起跑，內容從「認識聲音背後的人」、「看見時代如何改變聲音」、「聽懂音樂的時間結構」，一路延伸至「古典框架裡的初生之火」，以及最終配合「日出．映像」演出的講座音樂會。

「日出．映像」音樂會以「光」為主軸，從土地的歌聲出發，走入弦樂四重奏深邃而細膩的聲響世界。由駐團作曲家吳宇晨全新創作的弦樂四重奏《拂曉》揭開序幕，接續海頓降B大調弦樂四重奏《日出》，並以貝多芬降Ｅ大調《第12號弦樂四重奏》推向更深層的精神張力。6月11日在台中國家歌劇院小劇場、6月13日於新竹縣政府文化局演奏廳演出，詳詢OPENTIX。「聆聽工作坊」可詢連結（https://www.accupass.com/event/2603170916351300491198）

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