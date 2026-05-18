【藝術文化】新美館「發生什麼事？」 引導觀眾自主探索藝術

傅琬婷作品〈Bling Bling〉透過獎牌、獎盃等物件的陳設，與牆面圖案相互映照，帶領觀眾從「我是誰？」等維度出發，直面創作者與自我認同的世界。（新美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市美術館於B1「探索基地」推出的展覽「發生什麼事？」，集結不想睡遊戲社、野孩子肢體劇場、傅琬婷、劉文瑄、蔡咅璟與鄭琬蒨等6組創作者，透過繪畫、拼布、表演、攝影、聲音、影像與裝置等多元形式，引導觀眾重新思考創作的本質，以及藝術如何與生活、記憶及情感產生連結。

蔡咅璟作品〈珍鳥園計畫〉，利用落地窗借景戶外綠意，結合鳥類雕塑、動態影像與沉浸式空間設計，重新思考觀者與環境之間的關係。

（新美館提供）

展覽空間分布於探索基地的L1至L4展間，各展間以不同主題展開，分別從「我是誰？」、「記憶留下了什麼？」以及「有人在嗎？」3個方向出發，帶領觀眾走進藝術家的感知世界。

請繼續往下閱讀...

新美館說明，部分作品將展場打造得如同一座持續運作中的工作室，讓觀眾能親眼看見創作生成與思考的痕跡；也有作品透過布料、聲音與敘事，編織家庭、遷徙與記憶之間的關係；部分展區則邀請觀眾直接參與，在互動與身體感知之中共同完成作品，重新思考觀看者與創作者之間的界線。

展覽期間特別規畫「探索包」體驗，預計6月登場，透過提問、觀察與互動設計，引導觀眾以自身經驗進入作品，發展屬於自己的觀看方式。現場亦同步設有主題選書區，邀請以哲學與藝術為核心的兒童書出版社「米奇巴克」進行延伸選書，並將陸續推出創作工作坊、親子展演、故事分享、對談講座等活動。詳詢新美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法