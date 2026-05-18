【自由副刊】 林楷倫／THE YIPS

圖◎太陽臉

◎林楷倫 圖◎太陽臉

門外就聽得到電視的聲音。

他在家呀。我沒有按電鈴，轉開家門，裝做一臉他在家我很意外的樣子。

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「你在家喔？」我說。

「很意外嗎？你下班了？」他回。

「嗯。」

他說他今天有出去，但看到桌上的盤子，便知道這是謊言。他曾經很喜歡出門，在麥當勞從早上坐到下午。他戴起降噪耳機，如果旁人說的八卦很有趣，會變成環境聲模式。偶爾偷笑，偶爾筆記起那些人說的股票明牌。

我是那個被偷聽的人。他偷聽我說的話，所以理解了我。

他在麥當勞裡是安靜的人。

「最高品質靜悄悄。」他拿降噪耳機給我，我戴上耳朵除了寧靜，嗡嗡嗡的聲響如同閉上眼睛看到難以形容的光點。

那是真正的暗，所以我們會想像光。那是真正的無聲，所以我們創造噪音。

他在我對他說出這嗡嗡嗡的聲響時，他寫下。

「我買了醜死人的布袋戲甜心卡就放這喔。」

那張甜心卡，放在掛鑰匙處。他沒有動，上了薄薄的灰塵，那是不甜的糖粉。他多久沒寫作了？我不敢問。

問了像是否定他那引以為傲的天分，某本雜誌這樣介紹他：用天分來工作，坐下就能寫。只不過瀏覽紀錄沒有雲端文件的編輯，只有那色情片，還有AI的詢問紀錄：「投球失憶症。」他連問問題都簡短，人工智慧只是給他智慧搜尋，對投球失憶症的解釋加上了幾句平常與他聊天的開場與幾句自以為貼心的話語。

他問了好多。

「你是要問自己的投球狀況嗎？或許可以給我你身體的狀況讓我確認，要不要試試看？」AI說。

「好呀。」他說。呀是他表示開心的結尾語助詞。

後來的回應也是循著他的語氣，充滿著樂觀，像是在說這人是個職業球員，正準備傷癒復出。

我將電視轉到棒球，其實我看不懂。只是為了暗示。

他坐下，他換台，說無聊。

他的那些詢問，不是為了寫小說的田野。

我又轉回球賽，我問他這些投手要投多少球？螢幕上顯示六十五球，他搖頭說不知道。

「每天投球都一樣姿勢，會不會有一天忘記。」

「你吃飯拿筷子不會忘記。」

真想一拳下去，就不能好好講話？

去年七月，他像是努力要升上大聯盟的3A選手，講著要拿哪個文學獎，帶孩子與我出國。他寫作時，在幾百幾千字之間，會停下來凝視我或是某些角落。我偶爾對他說看三小，他會笑，下一刻又掉入他的世界當中，一天就寫那兩個小時吧。兩個小時後，他會得意地跟我說他寫了什麼，甚至複誦他覺得好的段落。

其實，我沒有在聽，只是點頭稱讚。

像是個孩子說我達成了什麼。

我只個摸頭說好棒的角色。

那樣他就足夠了吧。他也說過那樣就夠了，至少知道有個讀者不論寫的內容如何，都會說他好棒。

打開文件，近期他只有股票日誌，印了三十幾份，美伊戰爭開打，波動一大他也就不寫了。

失憶是很快的，我以為是慢緩地忘記，然而，明明記得，卻瞬間陌生。

「最近有工作嗎？」我問。

他說怎可能沒有，賣魚啊。

「其他的？我看你股票才是正職。」我回。

正如我想的，他會說股票賺了多少。忽然，安靜，他按大了電視的聲響，球撞擊到球棒的聲音好大好大，全壘打了。我以為他會開心，他支持這支球隊。

「投什麼呀，上場到現在要不保送要不全壘打。是會不會投球呀。」他罵。

「工作就是為了賺錢。什麼工作有差嗎？」

他的口氣凶了些。

「我知道了。」

提前詢問，提醒，像是過度指責。

「我只是覺得那些工作，投資報酬率好低。」

我沒問他指的是哪些工作。

他曾經喜歡那些工作吧。何以變成壓力，已經好久沒聽到他念說自己才華不夠或是寫作寫到痛苦（然後歡愉）。不再為自己的角色哭泣，不再虛構世界，瀏覽紀錄沒有搜尋自己的海巡，甚至Threads上看到他的留言是問股票，是回答讀者的問題，卻始終避開：「下一本？」

連他最注重的紀念日，會寫給我甜言蜜語，都不在鍵盤上打出文字。

大比分的比賽，投手會不斷輪調。那個被打爆的投手，得消耗局數，到最後失幾分都沒差。

我們像看著爛片，依舊要看完，只是為了看有多爛。

他依舊生氣，就算他愛的球隊贏了。我覺得好笑，但不能笑。

那投手從一軍降到二軍，今天是他回歸一軍的日子，不是因為傷而降，我聽著那投手賽前的訪談，我已經走過最陰暗的那段，他說。

投手踢起投手丘，揚不起任何塵土。

他說亂喔，快投快下場，叫外野手來投好啦。

投手摸摸地上的土，他知道，他沒有離開陰暗的地方，這只是想像的逃離。

「你什麼時候要寫作？」我問了，真的問了。

「又沒有工作找。」他回。

不管有沒有工作都把寫作當成娛樂的他，去哪了？寫作是他陰暗的地方，還是光亮。

比賽結束。

他打開電腦，關上。

我去洗澡，睡覺。

隔天，又偷看了他的瀏覽紀錄。

The yips是什麼？他問AI。

我回了他AI：「那我是不是？」

AI寫作的速度比他快得多了。

「創作這件事很像在抽地下水，如果水位已經見底，你再怎麼用力踩幫浦，除了刺耳的摩擦聲和滿地泥沙，什麼也抽不到。」AI對我這樣說。

下一刻，家門門鎖開了。我將他電腦蓋上（AI繼續寫作）。我跑進廁所大聲問他：「你怎這時回來？」

「沒有工作呀。有人要我寫文章耶，好懶喔。只不過川普說又要打下去了。崩盤了。」

「那就寫啊。」

「我怕我不會寫呀。」

他不是忘，也不是怕。

「你寫寫看，說不定你會快樂的。」

他在廁所門外，模仿那位投手投球，好醜，好像隻猩猩投球。

轉過來問我，這是比賽的第幾球。

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