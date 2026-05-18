【自由副刊．冷記憶】 童偉格／敵人

◎童偉格

◎童偉格

杜思妥也夫斯基，《死屋手記》：在西伯利亞，死亡是一種涓滴的掠奪，由腳踝出發，緩慢攀爬。厚重腳鐐，有如刺吸型甲蟲，以無數口器，噙咬流放犯的步伐；晝夜不眠，汲乾他們的生機。在囚營病房，死亡終於抵達。軍士找來鐵匠，鏗鏘卸下屍體腳鐐。屍體是自由的朽木。他們迎甲蟲回庫房，看不見飽足，問不出感想。

在西伯利亞，一切喧鬧皆是生活的假象。例如大齋期過後，又逢復活節慶，兩日裡，罪犯趁機酗酒，彼此尋釁。杜式靜坐，俯看不眠的仇敵。近二十年後，他補寫〈農夫馬列依〉篇章，描述彼時，他想起父親的一名農奴。兒時盛夏，鄉間誤報狼群來襲，馬列依在場，安撫了驚恐的杜氏，且目送他，重回散步林中路。他的慈愛，猶使囚營裡杜氏，覺得眼前鬧事的農民犯，會是另一位馬列依，「只是，我無法看進他的內心裡。」

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回憶經常是捏造。近二十年後，個人之死亦將抵達，而矛盾，似乎也無法可解了：一生裡，杜氏始終銘感農民性情，卻也困惑於他們的思維。彷彿在他們看來，知識分子永遠只是無知孩童。彷彿他們深知，孩童與成人，不可能是真正的朋友。例如此刻，這位農民犯又前來，關懷獨坐不響的杜氏。在難得洗澡機會裡，正是這又一位馬列依，教會他如何戴腳鐐脫衣，且攙扶他，躋身水池邊。也是他，在苦勞日子裡，一再跑來見杜氏，提問寫在書裡的知識。

拿破崙，幾何學，蘇門答臘猿猴；總在聽講半途，他就分心了。彷彿任杜氏空談，就是提問的目的。此刻，他邀杜氏散步，再去找另一位知識分子，聽他說自己，怎樣殺害了父親。現在父親就死了。現在他穿戴好父親，丟棄水溝底。現在，父親白髮蒼蒼的斷頭，也擺回脖子上，底下墊枕頭。父親一生健朗。弒父者如是說。所有細節，愈說愈縝密，可是「弒父」不曾發生過：連杜氏都明白，他坐的是冤獄。

然而，眼前這位馬列依，還要再多問。彷彿他們能解答的，無論革命偉業，原蟲進化，或不斷死去的父親，都只是無盡夢魘；而基於愛，農民微笑聆聽。而林樹倒臥，甲蟲鏗鏘，生命在體內風蝕。多年以後，杜氏假想身後還有目光，寬容人的顫慄。●

■【冷記憶】隔週週一見刊。

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