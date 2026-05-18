【自由副刊．極短篇】 鄭宇翔／我愛你

◎鄭宇翔

◎鄭宇翔

李柏豪感覺媽媽不愛他，媽媽喜歡的是弟弟，他在每一件小事上驗證這件事。

他們的媽媽其實沒有差別待遇。不過這就是問題的重點：李柏豪覺得他比弟弟乖太多了。不會頂嘴，不會挑食，不會賴床。他會記得寫功課。所有的考試都有八十分以上。他會完成每一件被交代的家事，不會偷懶，可是弟弟很會偷懶。他會先跑去看電視，然後才隨便做家事，有時候還會假裝不小心忘記了。

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李柏豪不會忘記的。他盡量把簡單的家事留給弟弟做，或者乾脆自己全部做完。當然不是心甘情願的，不過沒辦法，如果沒有好好完成家事，媽媽回家會不開心的。一個人不開心的時候，你不會只對一個人不開心。他希望媽媽開開心心的，如果事情都做好了，媽媽就會有好心情。她會稱讚他的成熟懂事，抱怨弟弟只會偷懶讓哥哥做。李柏豪小小的虛榮心得到滿足。不過媽媽還是一樣愛著他們。

他想：我明明就比較乖。他應該值得更多的愛。

這樣計算後的結論就是：媽媽比較喜歡弟弟。李柏豪有時候賭氣地想，如果是這樣，他也可以不要那麼喜歡媽媽。公平有時候也不是很容易接受的。

李柏豪沒有因此嫉妒弟弟。他這樣跟自己說，我是哥哥，我是成熟懂事的人。他喜歡媽媽這樣稱讚他。他知道弟弟一定有討人喜歡的地方，儘管要找出那個，他必須耗盡自己所有的成熟懂事。他從來沒有想過，如果有天弟弟看起來就跟他一樣乖，他要怎麼辦。大概是不可能發生的。

但是不可能的事情也會發生的。在母親節的時候弟弟說，他準備了一個禮物，這個禮物他做了好久。他驕傲地展示出來。李柏豪馬上就看出來，那一定是學校美勞課的作業。不過那不是重點。媽媽很開心，她看不出來，看出來了也不在意。

李柏豪準備的只有卡片。在弟弟拿出禮物後，他也只好趕快跑到房間拿卡片。卡片是親手做的，不過弟弟的禮物也是，這時候李柏豪看出好多沒做好的細節。他應該可以做得更精緻的。剩下的機會是卡片上的內容。可是上面只有三句話，原本覺得這樣夠了，現在看起來像是什麼也沒說。他的卡片上面寫著：媽媽辛苦了！母親節快樂！我愛你！

弟弟在拿出禮物的時候，這些話就已經全部說過了。如果要證明自己值得更多的愛，他只能更甜蜜地，更讓人幸福地說出那些話。他必須先練習好才可以。

李柏豪在沒有人的房間裡，對著空氣，對著絕對不會有回應的地方，一遍又一遍，小小聲地傾訴著。●

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